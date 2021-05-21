Цифровой сертификат вакцинации призван восстановить свободное передвижение внутри ЕС

БРЮССЕЛЬ КАЗИНФОРМ - В четверг Европейский парламент и Европейский Совет достигли предварительной договоренности о цифровом сертификате Covid-19 для облегчения свободного передвижения внутри ЕС во время пандемии, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Соглашение касается пока только информации, которую будет содержать сертификат. Однако условия разрешающие въезд, меры карантина для прибывающих все еще могут быть определены самими государствами-членами.

В документе будет указано, получил ли житель ЕС вакцину от КВИ, если у него отрицательный ПЦР-тест, который сделан не более 72 часов, имеются ли в организме антитела после перенесенного заболевания в течение последних шести месяцев.

В случае вакцинации в сертификате будет указано количество поставленных доз вакцины. Далее государства-члены Союза могут решить, принимать либо отказать во въезде путешественникам, которые получили только одну дозу.

Государства-члены ЕС признают вакцины, одобренные Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA), которыми в настоящее время являются Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson.

Документ может быть QR-кодом на смартфоне или бумажным документом.

Несмотря на просьбу евродепутатов, ПЦР-тест для тех, кто путешествует, не будет бесплатным. Однако Еврокомиссия выделила 100 млн евро на организацию «доступного тестирование», в особенности для тех, кто регулярно должен пересекать внутренние границы При необходимости может быть предоставлен дополнительный пакет в размере 100 млн евро.

К примеру, в Бельгии средняя стоимость ПЦР-теста составляет 48 евро.

Сертификат вакцинации ЕС планируется ввести с 1 июля текущего года сроком на 12 месяцев.

«Цифровой сертификат ЕС восстановит свободное передвижение внутри Союза, поскольку государства-члены начнут отменять ограничения на свободное передвижение по всей Европе», - отметили депутаты Европарламента.

Это соглашение является первым шагом к возвращению Шенгенской зоны в нужное русло.



