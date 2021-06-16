Цифровой сертификат вакцинации ЕС стал доступен на мобильных телефонах

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Официально утвержденный цифровой сертификат вакцинации Европейского союза теперь можно загрузить в Бельгии на смартфоны, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Доступный способ хранить сведения о своей вакцинации либо недавнем тестировании - загрузить приложение «CovidSafeBe» на свой смартфон. Для тех жителей Бельгии, кто не пользуется смартфоном, возможно запросить бумажную версию сертификата.

Несмотря на юридическое признание регламента о сертификате, во всех странах ЕС данный документ официально вступит в силу с 1 июля.

Сегодня приложение «CovidSafeBe» на свой телефон загрузила президент Еврокомиссии Урсула вон дер Ляйен. «Надеюсь, что действие сертификата можно будет проверить во всех странах ЕС, которые я посещу в ближайшей поездке. Половина стран ЕС уже подключены. Все больше и больше европейцев получают сертификат. Получите свой тоже!» - призвала У.Ляйен.

Владельцам мобильных телефонов возможно предъявить сертификат в местах, которые в настоящее время требуют результаты тестов на COVID-19.

Цифровой сертификат ЕС будет содержать информацию о вакцинации резидентов ЕС, результате недавнего ПЦР-теста либо наличие антител после перенесенной болезни.



