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    Цифровой сертификат вакцинации ЕС стал доступен на мобильных телефонах

    16 Июня 2021, 22:52

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Официально утвержденный цифровой сертификат вакцинации Европейского союза теперь можно загрузить в Бельгии на смартфоны, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Доступный способ хранить сведения о своей вакцинации либо недавнем тестировании - загрузить приложение «CovidSafeBe» на свой смартфон. Для тех жителей Бельгии, кто не пользуется смартфоном, возможно запросить бумажную версию сертификата.

    Несмотря на юридическое признание регламента о сертификате, во всех странах ЕС данный документ официально вступит в силу с 1 июля.

    Сегодня приложение «CovidSafeBe» на свой телефон загрузила президент Еврокомиссии Урсула вон дер Ляйен. «Надеюсь, что действие сертификата можно будет проверить во всех странах ЕС, которые я посещу в ближайшей поездке. Половина стран ЕС уже подключены. Все больше и больше европейцев получают сертификат. Получите свой тоже!» - призвала У.Ляйен.

    Владельцам мобильных телефонов возможно предъявить сертификат в местах, которые в настоящее время требуют результаты тестов на COVID-19.

    Цифровой сертификат ЕС будет содержать информацию о вакцинации резидентов ЕС, результате недавнего ПЦР-теста либо наличие антител после перенесенной болезни.


    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Евросоюз Коронавирус в мире Вакцинация
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