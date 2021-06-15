Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Цифровой сертификат вакцинации ЕС официально утвердили

    15 Июня 2021, 00:31

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Главы трех институтов ЕС - Европейского парламента, Европейского союза и Европейской комиссии приняли участие в официальной церемонии подписания Регламента ЕС о цифровом сертификате вакцинации, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    «Цифровой сертификат вакцинации против COVID-19 является символом того, что отстаивает Европа. Наш Союз еще раз показал, что мы работаем лучше, когда работаем вместе, заявили Дэвид Сассоли, Урсула вон дер Ляйен и премьер-министр Португалии Антониу Коста.

    Регламент ЕС о цифровых сертификатах COVID был согласован между евроинститутами в рекордные сроки - 62 дня.

    «Пока мы работали над законодательным процессом, мы также создали техническую основу системы - специальный портал вакцинации жителей ЕС, который действует с 1 июня», - добавили представители ЕС.

    Ожидается, что сертификат ЕС снова позволит гражданам пользоваться правом на свободное передвижение.


    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Евросоюз Коронавирус в мире
    Новости по теме
    Новости по теме
    Евросоюз должен измениться - Олаф Шольц
    Европарламент почтил минутой молчания память жертв массовых убийств в Сербии
    В Европарламенте прошел день открытых дверей
    Президент Еврокомиссии призвала поблагодарить медиков за их труд во время пандемии COVID-19
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
    3 Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
    4 Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
    5 Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы
    Новости партнеров