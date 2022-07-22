Цифровой кодекс может появиться в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане планируется дальнейшее изменение законодательства в сфере цифровизации и информационной безопасности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодняшний этап будет чуть более громоздким, потому что теперь требуется участие всех отраслевых госорганов, которые свои процессы должны пересмотреть. Нет такого универсального специалиста, который будет понимать все процессы. Конечно, техники, которые занимаются реинжинирингом, в целом понимают бизнес-процессы и дают свои рекомендации, но методологию знает именно отрасль. Например, мы сейчас заходим с инициативным законом по здравоохранению. В нем регистрация и выдача свидетельства о рождении будет проходить быстрее и в более облегченном формате», - сообщила депутат Мажилиса Парламента РК Екатерина Смышляева, отвечая на вопросы журналистов.

По ее словам, каждый государственный орган будет проводить разбор всех оказываемых услуг, чтобы сделать их более мобильными, прозрачными и доступными. Поэтому ожидается, что процесс будет трудоемким и долгосрочным.

«Задача депутатского корпуса – поддерживать мобильные, классные и продуктивные решения, и вовремя их сопровождать, чтобы они не лежали на полке, а начали сразу работать для людей. Законотворческий процесс по цифровизации сейчас идет бешенными темпами, инициируется закон за законом. В итоге мы хотим видеть через 1-2 года Цифровой кодекс. Это документ соберет все наши разрабатываемые нормы в единый и будет работать в общем правовом поле», - пояснила Е.Смышляева.

С июля в Казахстане вступили в силу поправки , предусматривающие увеличение штрафов за некачественный интернет со 100 МРП до 1000 МРП. Также приравнены к бумажным цифровые документы, в том числе удостоверение личности, водительские права, свидетельства о рождении и заключении брака.