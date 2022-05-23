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    Цифровой инструмент Student’s Book разработали в Казахстане

    23 Мая 2022, 17:20

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудники подведомственной организации Управления Делами Президента - Инженерного центра УМТО - разработали и ввели в эксплуатацию цифровой инструмент Student’s Book. Об этом передает МИА «Казинформ».

    «Цель проекта – формирование кадрового резерва из числа наиболее перспективных студентов ведущих вузов страны для укрепления кадрового потенциала предприятия. Также проект поможет талантливой молодежи Казахстана получить возможность набраться опыта в IT-направлении и поддержит начинающих специалистов. Проектом уже заинтересовались студенты Astana IT University и подали более 25 заявок на прохождение практики на базе предприятия по направлениям «кибербезопасность», «программная инженерия», «анализ больших данных», «компьютерные науки» и т.д. Два студента приняты на производственную практику. Student’s Book может быть масштабирован по всем подведомственным предприятиям УДП РК», - сообщил в Telegram Управляющий УДП РК Айбек Дадебаев.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Цифровой Казахстан
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