Цифровой инструмент Student’s Book разработали в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудники подведомственной организации Управления Делами Президента - Инженерного центра УМТО - разработали и ввели в эксплуатацию цифровой инструмент Student’s Book. Об этом передает МИА «Казинформ».

«Цель проекта – формирование кадрового резерва из числа наиболее перспективных студентов ведущих вузов страны для укрепления кадрового потенциала предприятия. Также проект поможет талантливой молодежи Казахстана получить возможность набраться опыта в IT-направлении и поддержит начинающих специалистов. Проектом уже заинтересовались студенты Astana IT University и подали более 25 заявок на прохождение практики на базе предприятия по направлениям «кибербезопасность», «программная инженерия», «анализ больших данных», «компьютерные науки» и т.д. Два студента приняты на производственную практику. Student’s Book может быть масштабирован по всем подведомственным предприятиям УДП РК», - сообщил в Telegram Управляющий УДП РК Айбек Дадебаев.