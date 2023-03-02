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    Цифровой доллар разрабатывает министерство финансов США

    2 Марта 2023, 14:16

    ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Министерство финансов США занято разработкой технологии, которая поможет создать цифровую валюту центрального банка (CBDC), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на The Hill.

    Заместитель министра финансов США Нелли Лян в среду представила обновленную информацию о планах администрации Байдена по введению цифровой валюты.

    Так, Федеральная резервная система США (ФРС) рассматривает вопрос по выпуску цифрового доллара, который можно будет использовать наряду с обычным долларом, но после разрешения Конгресса.

    В настоящее время законодатели и политики продолжают обсуждать данную инициативу. В дискуссиях по цифровому доллару принимают участие представители Казначейства, ФРС и ведомства Белого дома, как Совет экономических консультантов, Национальный экономический совет, Совет национальной безопасности и Управление научно-технической политики.

    Отмечается расхождение взглядов по вопросам последствий введения CBDC в США, влияние цифровой валюты на американский доллар в глобальном масштабе и риски, связанные с кибербезопасностью.

    В результате создана рабочая группа CBDC, рекомендации которой будут играть ключевую роль в принятии политического решения по введению цифрового доллара США.

    Автор:

    Рустем Кожыбаев

    США Мировые новости
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