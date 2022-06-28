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    Цифровое телерадиовещание появится в оставшихся шести регионах РК до 2023 года

    28 Июня 2022, 11:45

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане ведется плановая работа в рамках развития цифрового эфирного телерадиовещания. Об этом заявил министр информации и общественного развития РК Аскар Умаров на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На сегодняшний день цифровым эфирным телерадиовещанием (ЦЭТВ) охвачено 92,43% населения Казахстана», - сказал Аскар Умаров.

    По данным ведомства, полностью на ЦЭТВ перешли 11 регионов.

    Это такие города, как Нур-Султан, Алматы, Шымкент, а также Жамбылская, Туркестанская, Мангистауская, Павлодарская, Костанайская, Алматинская, Северо-Казахстанская, Карагандинская области.

    «Полный переход на ЦЭТВ оставшихся шести регионов планируется до 2023 года», - добавил Аскар Умаров.

    Это такие регионы, как Акмолинская, Атырауская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Кызылординская области.

    В этом году планируется ввод в эксплуатацию шести радиотелевизионных станций (РТС) в Восточно-Казахстанской области.

    Переход на ЦЭТВ позволяет транслировать для населения в городах областного и республиканского значения до 30 телеканалов, на уровне ниже областного центра – до 15.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Связь, ТВ, IT МИОР
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