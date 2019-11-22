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    Цифровое министерство призвали создать в Германии

    22 Ноября 2019, 21:00

    ЛЕЙПЦИГ. КАЗИНФОРМ - Председатель германской партии Христианско-демократический союз (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр выступила в поддержку создания цифрового министерства, чтобы страна соответствовала цифровой эпохе. Об этом политик заявила в пятницу на съезде партии в Лейпциге, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    «Я пришла к выводу, что нам никуда не деться и необходимо создать министерство по вопросам цифровизации», - сказала она.

    Комментарий А.Крамп-Карренбауэр возродил дискуссию, возникшую в преддверии парламентских выборов в стране в 2017 году, о том, нуждается ли Германия в специальном министерстве для координации усилий в области цифровой политики.

    В конце концов, канцлер ФРГ Ангела Меркель вместо этого назначила высокопоставленного чиновника в своей канцелярии для координации усилий в сфере цифровизации страны.

    Отметим, А.Меркель ранее объявила, что не будет баллотироваться на пост канцлера на следующих выборах в Германии в 2021 году. Ожидается, что лидер ХДС А.Крамп-Карренбауэр будет кандидатом от партии на этот пост.

    Автор:

    Тимур Дюсекеев

    Германия
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