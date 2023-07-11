Цифровизировать процесс ловли рыбы планируют в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Для борьбы с теневым оборотом незаконно выловленной рыбы в Казахстане планируется внедрить информационную систему прослеживаемости рыбы и рыбной продукции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Основная цель – это систематизировать процесс от начала вылова либо завоза из-за рубежа, либо, если рыба была выращена. Система прослеживаемости рыбы будет полностью контролировать весь объем от вылова до реализации конечному потребителю», - сообщил заместитель председателя Комитета рыбного хозяйства Министерства экологии и природных ресурсов РК Аян Бахиянов во время пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

Он напомнил, в стране, чтобы реализовать рыбу, предприниматели должны иметь либо ветеринарную справку для продажи внутри страны, либо ветеринарный сертификат, если рыбная продукция вывозится за пределы РК. Эти документы выдаются после получения справки о легальности происхождения объема рыбы от межобластных бассейновых инспекций рыбного хозяйства.

«Если на каком-то этапе рыба не была выращена, не была выловлена, не была завезена, и появляется сразу на 3-4 стадии – у ветеринара, ветеринарные службы уже никак не смогут предоставить свой документ. Данная рыба автоматически будет считаться браконьерской либо выловленной незаконным способом», - пояснил спикер.

По его словам, система уже разработана, проходит апробацию. Внедрить ее планируется в первом квартале 2024 года.

Ранее сообщалось, что по итогам рыбоохранной акции «Бекіре-2023» в Атырауской, Мангистауской и Западно-Казахстанской областях пресечено 972 нарушения, к административной ответственности привлечено 669 лиц, возбуждено 36 уголовных дел, наложено штрафов на сумму 15,7 млн тенге.