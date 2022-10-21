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    Цифровизацию госуслуг по предоставлению прав на земельные участки рассмотрит Мажилис

    21 Октября 2022, 13:07

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Бюро Мажилиса под председательством спикера Палаты Ерлана Кошанова определило проект повестки предстоящего пленарного заседания, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

    На обсуждение депутатов в первом чтении вносятся законодательные поправки по вопросам цифровизации государственных услуг в рамках единого государственного кадастра недвижимости.

    Законопроектом предлагается внедрить электронный формат предоставления прав на земельные участки в целях сокращения взаимодействия субъектов земельных правоотношений с должностными лицами при оказании государственных услуг.

    Во втором чтении мажилисмены рассмотрят законопроект «О контроле специфических товаров», которым закрепляются нормы, направленные на создание эффективной системы контроля над ними.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Мажилис Цифровой Казахстан
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