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    Цифровизация военкоматов проходит в Казахстане

    3 Марта 2022, 16:54

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр рассказал о ходе реализации цифровизации военкоматов (местных органов военного управления), передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Относительно модернизации деятельности Министерством обороны в течение 2020-2021 годов на базе МОВУ города Нур-Султана успешно реализован пилотный проект «Цифровой МОВУ», основной целью которого является получение единой информационной среды с возможностью мониторинга каждого гражданина (военнообязанного и призывника), повышения эффективности системы воинского учета, а также качества и доступности государственных услуг», - сообщил Роман Скляр в своем ответе на депутатский запрос.

    По его словам, в ходе реализации пилотного проекта достигнуты следующие результаты:

    1. За счет модификации интеграционного шлюза Министерства обороны и его интеграции с информационными системами государственных органов обеспечен полный охват воинским учетом мужского населения страны, а также определенных транспортных средств юридических и физических лиц;

    2. Оптимизированы процессы по направлениям служебной деятельности МОВУ путем их цифровизации и автоматизации;

    3. В рамках совершенствования воинского учета проведена интеграция подсистем кадрового учета и учета мобилизационных ресурсов;

    4. В личном кабинете пользователя mgov и egov отображаются сведения воинского учета;

    5. Предоставлена возможность «третьим» лицам для получения сведений о воинском учете;

    6. В целях мобильности и автоматизации процессов оповещения военнообязанных и призывников через АО «НИТ» организован сервис по SMS-оповещению через службу 1414.

    «В настоящее время Министерством обороны проводятся плановые мероприятия по переводу на данный формат работы МОВУ других регионов. Реализация задач как по цифровизации МОВУ, так и содержанию их административных зданий, продолжается в рамках перспективного плана (дорожной карты) развития МОВУ на 2021–2030 годы, утвержденного 1 октября 2021 года министром обороны», - заключил зампремьера.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Армия Цифровой Казахстан
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