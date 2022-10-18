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    Цифровизация регионов: впервые будет запущен инкубационный проект Startup Orda

    18 Октября 2022, 12:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - IT-специалисты и не только смогут развивать айти в своем регионе и выйти на качественно другой уровень. Для реализации этой цели 10 региональных представителей были обучены в рамках трехдневной интенсивной программы для развития региональных IT-предпринимателей, передает МИА «Казинформ».

    Startup Ordа – это сообщество заинтересованных в развитии технологического предпринимательства своего региона людей, выступающих в качестве региональных менеджеров Astana Hub.

    В таких городах, как Талдыкорган, Петропавловск, Павлодар, Актау, Актобе, Тараз, Кызылорда, Уральск, Семей и Костанай, отныне будут работать трекеры по IT предпринимательству. По словам организаторов, трекер – это специалист, который помогает решать задачи, устраняет недостатки, мешающие развитию проекта, и выводит идею на стадию работающего бизнеса.

    По данным пресс-службы Astana Hub, в дальнейшем работа региональных менеджеров будет регламентироваться в дистанционном формате, поэтому знания и компетенции, полученные в рамках программы, послужат фундаментом для будущей налаженной работы, так как представители регионов теперь обладают статусом «локальных экспертов» по отбору и ведению IT-проектов.

    На данный момент трекеры проводят ознакомительные встречи с людьми, заинтересованными в создании своего стартапа в своих регионах. К слову, программа инкубации будет длиться до конца года.

    Организаторы отмечают, что регистрация для участия в программе в регионах носит бесплатный характер, где все заинтересованные лица, начинающие свой стартап-проект в сфере IT, смогут по итогу презентовать идею или уже готовый продукт перед инвесторами; а на кону ― привлечение первых инвестиций и грант в размере 5 млн тенге.

    Ранее сообщалось, что программа Startup Orda была создана на основе мировых тенденций и учитывает важность развития IT технологий во всем мире, а также является поручением в рамках Послания Президента РК от 1 сентября 2021 г., в котором отмечается подготовка не менее 100 000 специалистов в сфере IT.

    Следует отметить, что создание таких профессиональных сообществ пробудит интерес к IT-предпринимательству жителей регионов республики, даст толчок к развитию инновационных проектов, запуску региональных стартап-инкубаторов, привлечению критической массы молодых и талантливых IT-специалистов со всей страны.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Связь, ТВ, IT Цифровой Казахстан
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