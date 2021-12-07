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    Цифровизация отечественной промышленности ведется активно - Касым-Жомарт Токаев

    7 Декабря 2021, 11:28

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев рассказал о развитии промышленности в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Активно ведется цифровизация отечественной промышленности. В этом году на Актогайском и Жайремском ГОКах введены в строй современные обогатительные фабрики с элементами индустрии 4.0. В Северо-Казахстанской области запущен четвертый электротехнический завод компании Alageum Electric, который увеличит производство трансформаторов в стране на 40%, то есть до 44 тысяч штук в год. Более половины из них пойдут на экспорт. Это примерно 25 тысяч», - сказал в своем видеообращении Касым-Жомарт Токаев во время церемонии вручения премии «Алтын сапа».

    По словам Президента, в стране налажено производство по сборке комбайнов, тракторов немецкой компании Claas мощностью 500 единиц техники в год.

    Как отметил Глава государства, значительных результатов достигла и медицинская наука.

    «Наши ученые в числе немногих в мире разработали вакцину от коронавируса QazVac. Для ее массового выпуска в Жамбылской области построен первый в Центральной Азии биофармацевтический завод, соответствующий международным стандартам качества», - отметил Президент.

    Напомним, в столице прошла 15-я юбилейная церемония вручения президентской премии «Алтын сапа».

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Президент Казахстана Промышленность Экономика
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