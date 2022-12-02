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    Цифровизация может повлиять на занятость 7% работающих в Казахстане

    2 Декабря 2022, 19:08

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане высокому риску автоматизации подвержены 22% групп занятий, по которым работает 587 тысяч человек. Об этом сообщила управляющий директор АО «Центр развития трудовых ресурсов» Александра Молчановская в ходе онлайн-конференции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы провели собственную оценку влияния цифровизации на рынок труда. Взяли одну из международных методологий по оценке задач. То есть, какие именно задачи – рутинные или не рутинные, физические или не физические. И сопоставили с нашим Национальным классификатором занятий. Это было прямое сопоставление, что и позволило нам сделать эту оценку. Таким образом, высокому риску автоматизации подвержены 22% групп занятий, по которым работает 587 тысяч человек, или 7% занятых», – сказала А. Молчановская.

    По ее словам, в топ-10 профессий по оценке ЦРТР вошли разные профессии, в основном, с квалификацией среднего уровня – операторы, сборщики, формовщики и другие. К безопасным профессиям относятся воспитатели, учителя, юристы, аналитики, руководители и другие.

    А. Молчановская также сообщила, что анализ рынка труда показал нехватку сложных, качественных рабочих мест, требующих высокого уровня навыков. Таких рабочих мест только 37%, в то время, как именно такие работники способствуют прогрессу, созданию и развитию технологий.

    Тем не менее, по прогнозу специалиств ЦРТР, в Казахстане до 2030 года сохранится спрос на работников среднего и низкого уровня квалификации. Это массовые профессии, в которых 56% – охранники, продавцы, водители и другие.

    Темой онлайн-конференции был Второй Национальный доклад о рынке труда Казахстана, подготовленный центром.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Минтруда РК Занятость Цифровой Казахстан
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