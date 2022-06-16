Цифровизация госуслуг способствует ускорению достижения ЦУР - эксперты

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На площадке панельной дискуссии второго регионального Саммита ЦУР в Алматы эксперты обсудили перспективы развития электронного управления государственных услуг, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Цифровые технологии - это тот инструментарий, который нам позволяет автоматизировать какие-то госуслуги или госфункции, а также меняет правила в борьбе с глобальными вызовами в достижении Целей устойчивого развития», - сказал вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Аскар Жамбакин.

К примеру, с точки зрения развития ЦУР, в Казахстане по ликвидации нищеты оцифрованы полностью начисление социальных пособий. Это осуществляется как через банки, так и через электронное правительство. Совместно с Министерством труда и социальной защиты нсаления РК внедряется система раннего реагирования на социальные риски.

«Это цифровая карта семьи, которая позволяет на основе 64 параметров делать матрицу рисков, распределять категорию семьи по пяти разным группам - от наиболее рискованных до наиболее благополучных семей. Оно позволит понимать, когда необходимо оказывать материальную поддержку, в том числе направлять различные социальные службы для той или иной семьи. По этим показателяя мы видим, ходят ли дети в школу, привлекался ли один из родителей к ответственности и другую информацию», - уточнил вице-министр.

С точки зрения ликвидации голода и продовольственной безопасности в стране совместно с Министерством торговли ведется проект по оцифровке цепочек поставок и прозрачности таможенных систем. Внедряется система электронных счетов.

«Если сказать о сфере здравоохранения, в прошлом году началась разработка программы электронного здравоохранения. К концу года планируется завершение цифровой платформы для сбора медицинских данных. Это позволит нам видеть и строить модели по управлению рисками, также поможет не бороться с последствиями, а принимать меры по их предотвращению», - отметил Аскар Жамбакин.

Кроме того, в аспекте регионального взаимодействия Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК предлагается применение ресурсов по дистанционному зондированию земли, которые используются для мониторинга водных ресурсов, сельских пашней, мусора итд.

В ходе сессии эксперты подробно рассмотрели также опыт инклюзивной цифровизации. Страны поделились практическими примерами цифровизации с использованием искусственного интеллекта: онлайн-фискализация в Кыргызстане, электронные суды в Узбекистане, улучшение государственных услуг для предпринимателей и инвесторов в Таджикистане.

Ранее сообщалось , что в Алматы проходит второй региональный саммит по ЦУР.