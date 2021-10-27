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    Цифровизация госуправления не должна осуществляться в ущерб правам граждан – Алихан Байменов

    27 Октября 2021, 12:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице стартовала ежегодная конференция Астанинского хаба государственной службы на тему «Развитие государственной службы и сотрудничество», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В работе конференции принимают участие руководители уполномоченных органов госслужбы, эксперты, ученые из свыше 40 стран, а также представители международных организаций. Конференция пройдет в формате оффлайн и онлайн с 27 по 29 октября в Нур-Султане.

    Председатель Управляющего комитета Астанинского хаба госслужбы Алихан Байменов, приветствуя участников конференции, отметил, что за полтора года новой реальности правительства накопили бесценный опыт и можно говорить о некоторых предварительных уроках.

    «Во-первых, необходимость быстрого принятия решений в кризисных ситуациях не должна ставить под угрозу подотчетность и прозрачность правительств. Во-вторых, цифровая трансформация госуправления, резко ускоренная эпидемией, не должна осуществляться в ущерб правам и свободам граждан. В-третьих, доступ к интернету и социальным сетям должен быть защищен международным правом и признан в качестве неотъемлемых прав человека. Все это вместе подчеркивает важность сбалансированности «быстрых побед» со стратегическими целями», - сказал он.

    Кроме того, спикер подчеркнул, что в данном контексте все большее значение приобретает непрерывный обмен знаниями и опытом.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Цифровой Казахстан
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