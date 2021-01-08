Цифровизация АПК экономит средства и увеличивает урожай - Минсельхоз

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Цифровизация АПК дает большую экономию средств и увеличивает урожай. Об этом сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК в ответ на официальный запрос МИА «Казинформ».

«При внедрении цифровых решений и технологий в животноводство обеспечивается средняя экономия средств 15-20 %, при снижении падежа и увеличения поголовья на 15 и 10 процентов соответственно. B точном земледелии с применением новых технологий агрономии на пилотных объектах удалось получить до 20% больше урожая, при этом затраты фермера сократились более чем на 15%», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в информационной системе «Идентификация сельскохозяйственных животных» зарегистрировано более 35 млн. сельскохозяйственных животных, в стране порядка 4,5 тысяч ветеринарных специалистов. В информационной аналитической системе Plem.kz оцифрован учет селекционной и племенной работы в животноводстве, около 35 тысяч пользователей имеют возможность подтвердить происхождение, проводить селекционную работу и регламентировать зоотехнические события в электронном формате.

Также сообщается, что отечественные сельхозтоваропроизводители имеют возможность получать электронные сопроводительные документы. Оцифрована подача и получение 21 разрешительного документа. Автоматизированная информационная система Государственного земельного кадастра, хранит 6,5 млн. сведений в электронном формате по земельным участкам, в том числе почвенные, геоботанические и сельхозкарты.

Кроме того, на сегодняшний день текущий день 100-процентно автоматизировано субсидирование по всем 16 направлениям, в числе которых 7 - в растениеводстве, 4 - в животноводческом направлении и 5 - в сфере финансовых инструментов.

По данным первого этапа космомониторинга пилотных регионов выявлено 8,3 млн. га неиспользуемых земель, из них 2,6 млн. га пастбищ в добровольном порядке возвращены в государственную собственность, владельцам 5,7 млн. га земель направлены уведомления об устранений нарушений.

По поручению Главы государства Министерством ведутся законопроектные работы по вопросам развития в сфере земельных отношений, которые предусматривают концептуальные изменения нынешнего порядка предоставления земель путем внедрения цифровых технологий и определяют электронный порядок предоставления земельных участков путем прямого предоставления и посредством проведения торгов.