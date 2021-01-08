Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Сельское хозяйство

    Цифровизация АПК экономит средства и увеличивает урожай - Минсельхоз

    8 Января 2021, 15:11

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Цифровизация АПК дает большую экономию средств и увеличивает урожай. Об этом сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК в ответ на официальный запрос МИА «Казинформ».

    «При внедрении цифровых решений и технологий в животноводство обеспечивается средняя экономия средств 15-20 %, при снижении падежа и увеличения поголовья на 15 и 10 процентов соответственно. B точном земледелии с применением новых технологий агрономии на пилотных объектах удалось получить до 20% больше урожая, при этом затраты фермера сократились более чем на 15%», – говорится в сообщении.

    Отмечается, что в информационной системе «Идентификация сельскохозяйственных животных» зарегистрировано более 35 млн. сельскохозяйственных животных, в стране порядка 4,5 тысяч ветеринарных специалистов. В информационной аналитической системе Plem.kz оцифрован учет селекционной и племенной работы в животноводстве, около 35 тысяч пользователей имеют возможность подтвердить происхождение, проводить селекционную работу и регламентировать зоотехнические события в электронном формате.

    Также сообщается, что отечественные сельхозтоваропроизводители имеют возможность получать электронные сопроводительные документы. Оцифрована подача и получение 21 разрешительного документа. Автоматизированная информационная система Государственного земельного кадастра, хранит 6,5 млн. сведений в электронном формате по земельным участкам, в том числе почвенные, геоботанические и сельхозкарты.

    Кроме того, на сегодняшний день текущий день 100-процентно автоматизировано субсидирование по всем 16 направлениям, в числе которых 7 - в растениеводстве, 4 - в животноводческом направлении и 5 - в сфере финансовых инструментов.

    По данным первого этапа космомониторинга пилотных регионов выявлено 8,3 млн. га неиспользуемых земель, из них 2,6 млн. га пастбищ в добровольном порядке возвращены в государственную собственность, владельцам 5,7 млн. га земель направлены уведомления об устранений нарушений.

    По поручению Главы государства Министерством ведутся законопроектные работы по вопросам развития в сфере земельных отношений, которые предусматривают концептуальные изменения нынешнего порядка предоставления земель путем внедрения цифровых технологий и определяют электронный порядок предоставления земельных участков путем прямого предоставления и посредством проведения торгов.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Минсельхоз Экономика Сельское хозяйство
    Новости по теме
    Новости по теме
    На какой стадии строительство сахарного завода в Аксу
    Создать государственный орган по водным вопросам предложили в Казахстане
    Расширять применение водосберегающих технологий будут в Казахстане
    Утвердить правила предоставления субсидий в сельском хозяйстве на пять лет предложил депутат
    Популярное
    1 Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
    2 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    3 Сильные дожди идут в СКО
    4 Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане
    5 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей