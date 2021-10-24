Цифровизацией страны будут заниматься только казахстанцы - Багдат Мусин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин провел встречу с общественными деятелями, которые активно поднимали вопросы и были неравнодушны к процессам, протекающим в сфере цифровизации в стране. В ходе трехчасовой часовой беседы были обсуждены многие вопросы: от деталей проекта до развития IT-отрасли и роли Казахстана в мировых трендах цифровизации. Об итогах встречи министр рассказал на своей странице в Facebook, передает МИА «Казинформ».

«Мы совместно пришли к однозначному выводу, что Казахстан не может оставаться на обочине глобальной цифровизации и мы должны идти в ногу со временем», - отметил министр.

По его словам, результатом встречи стали договоренности с учетом мнений всех сторон.

«Во-первых, мы будем приобретать продукт с исходным кодом. Говоря на простых примерах, мы покупаем конструктор и инструменты со всем описанием деталей и о том, как его создавали. Мы сможем пользоваться готовым инструментарием, а при необходимости и наличии компетенций будем расширять инструментарий и совершенствовать конструктор самостоятельно. Что из этого конструктора собирать - будем решать мы. Речи о покупке «чёрного ящика» вообще не идёт. Поэтому никто диктовать никаких условий нам не будет. Еще раз хотел бы подчеркнуть, что исходный код будет у нас. Мы вели переговоры с разными компаниями, у которых есть вся линейка инструментов так называемой платформы, но были предложены только готовые пакетные решения, где во многом есть всегда риск несанкционированных функций и необходимость привлечения иностранных специалистов на специфичные работы. На это мы пойти не можем», - написал Багдат Мусин.

Во-вторых, физически сервера будут расположены на территории Казахстана в защищённом контуре. То есть ни у кого, тем более из иностранного государства, не будет доступа к ним. Понятно, что в целях Национальной информационной безопасности мы не можем позволить иностранцам иметь доступ и тем более заниматься техническим сопровождением, написал Багдат Мусин.

«В-третьих, разработку (на готовых инструментах конструктора) будут вести исключительно граждане Казахстана. Более того, я готов пойти дальше и закрепить эту норму во всех документах. Это также означает, что деньги, выделяемые на проект, в большинстве своём останутся в экономике Казахстана! И пойдут на ЗП тысяч казахстанских программистов.

В-четвертых, к работе привлекаться будут отечественные IT-компании. Именно компании, монополии одного или двух участников на рынке не допустим.

В-пятых, для развития IT-отрасли в целом, и платформы в частности, нам нужно продолжать готовить высококачественные кадры.

В-шестых, мы должны обеспечить прозрачность наших дальнейших действий.

В этой связи, считаю правильным предложение от общественников расширить состав общественного совета при Министерстве, в целях обеспечения открытости такого глобального для нашей страны процесса, как цифровая трансформация», - написал глава МЦРИАП.

Он также сообщил, что для экспертной оценки, уже сформирован экспертный совет, в который вошли представители IT-бизнеса и те, кто глубоко разбирается в технологиях. Ну, и для того, чтобы был представитель общественности в составе Экспертного совета, добавили туда Мухтара Тайжана.

«Еще раз хотел бы выразить благодарность всем казахстанцам, высказывающим конструктивную критику. Полагаю, что теперь, такой формат встреч с общественностью станет частой практикой, которая сможет вовлекать все большее число неравнодушных граждан в процесс цифровизации. Признаю, что вакуум информационного освещения породил много кривотолков, поэтому впредь обещаю продолжать освещать нашу работу!» - заключил министр.