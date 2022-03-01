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Цифровая трансформация необходима в социально-трудовой сфере - Алихан Смаилов

1 Марта 2022 10:20
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Цифровая трансформация необходима в социально-трудовой сфере - Алихан Смаилов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел заседание Правительства, в ходе которого был рассмотрен вопрос цифровизации социально-трудовой сферы. С докладами выступили министры труда и социальной защиты населения Серик Шапкенов и цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности — Багдат Мусин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Primeminister.kz.

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По состоянию на 1 января т.г. в социально-трудовой сфере всего оказано 12,6 млн госуслуг, из которых 9,1 млн – электронные госуслуги или 72% от общего числа госуслуг.

Как отметил глава Правительства, цифровизация должна охватить все предоставляемые государством сервисы на основе полной интеграции систем госорганов. При этом необходимо обеспечить 100% доступность государственных услуг со смартфонов.

Так, в первую очередь цифровая трансформация необходима в социально-трудовой сфере, где оказывается наибольшее количество госуслуг по базовым потребностям населения.

«В целях повышения доступности и прозрачности госуслуг в сфере занятости населения необходимо завершить работу по созданию единой информационной системы», — сказал А. Смаилов.

Глава Кабмина добавил, что цифровой формат важен для лиц с инвалидностью, поэтому нужно максимально оцифровать все услуги, в том числе по заочному установлению инвалидности через медико-социальную экспертизу.

В целях усиления мер по цифровизации социально-трудовой сферы Премьер-Министр А. Смаилов поручил Министерству труда и социальной защиты населения совместно с акиматами регионов и палатой «Атамекен» до конца текущего года обеспечить перевод всех мер содействия занятости в электронный формат и охватить активными мерами занятости в онлайн-режиме не менее 40% из числа обратившихся граждан. Министерству цифрового развития совместно с Минтруда до 25 марта т.г. завершить работу с базами данных госорганов для реализации проекта «Цифровая карта семьи» на базе Smart Data Ukimet.

Помимо этого, Министерству труда совместно с Министерством здравоохранения, акиматам регионов до 1 июня т.г. поручено обеспечить подключение медицинских информационных систем к проекту «заочное установление инвалидности» и повысить долю освидетельствованных лиц заочно до 20%.


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#Правительство РК   #Минтруда РК   #Цифровой Казахстан  
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