Цифровая сельхозкарта будет завершена в конце 2024 года – Минсельхоз

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане проводится цифровизация сельхозземель на площади 205,4 млн га. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Во исполнение поручения Главы государства с 2022 года проводится цифровизация сельхозземель на площади 205,4 млн га, что составляет 75% от всей территории республики - 272,5 млн га», - сказал Ербол Карашукеев.

По словам министра, цифровая сельхозкарта содержит все виды сельхозугодий, наполнена сведениями о контурах, дорожной сети, гидрографии, объектах инфраструктуры, а также будет содержать информацию о кормоемкости угодий, для решения проблем с пастбищами местного населения.

«Цифровая сельхозкарта с необходимым объемом информации будет завершена в конце 2024 года и будет подложкой для дальнейшего мониторинга перераспределения сельхозземель», - сообщил Ербол Карашукеев.

Спикер также добавил, что Министерство сельского хозяйства также продолжает работы по совершенствованию государственного контроля за использованием и охраной земель.

Так, по инициативе министерства разработан проект Закона по внесению изменений в Кодекс об административных правонарушениях по вопросам госконтроля за использованием и охраной земель, который в настоящее время находится на рассмотрении Мажилиса Парламента РК и 18 января текущего года будет вынесен на второе чтение.

Законопроект предусматривает внесение ряда существенных поправок в части:

- усиления ответственности должностных лиц местных исполнительных органов, за нарушения земельного законодательства.

- установление ответственности за незаконное сенокошение и пастьбу скота на землях населенных пунктов лицами, имеющими в собственности пастбищные и сенокосные угодья.

Министерством прилагаются максимальные усилия для принятия данных поправок до 1 полугодия текущего года.

«Вопросы доступности пастбищ для населения находится на особом контроле министерства. В целом по республике наблюдается положительная динамика обеспечения пастбищами поголовья животных сельского населения. Так как за последние 2 года принятыми совместно с органами прокуратур и акиматов мерами удалось сократить нехватку пастбищ жителей местного населения до 8,9 млн га», - отметил Ербол Кароашукеев.

Вместе с тем, глава Минсельхоза считает целесообразным акиматам:

- усилить работу в данном направлении и принять действенные меры по обеспечению населения пастбищными угодьями для предотвращения создавшегося социального напряжения.

- ускорить работы по утверждению 40 Планов по управлению пастбищами и в целом обеспечить их качественную реализацию на местах.

- необходимо проводить мероприятия по предотвращению дальнейшей деградации земель, в том числе за счет коренного и поверхностного улучшения пастбищ путем посева однолетних и многолетних культур.

- активизировать работы по развитию и реконструкции объектов пастбищной инфраструктуры.

«Для проведения вышеуказанных мероприятий местным исполнительным органам также необходимо предусмотреть финансовые средства в местном бюджете», - заключил министр.



