АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане проводится цифровизация сельхозземель на площади 205,4 млн га. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Во исполнение поручения Главы государства с 2022 года проводится цифровизация сельхозземель на площади 205,4 млн га, что составляет 75% от всей территории республики - 272,5 млн га», - сказал Ербол Карашукеев.
По словам министра, цифровая сельхозкарта содержит все виды сельхозугодий, наполнена сведениями о контурах, дорожной сети, гидрографии, объектах инфраструктуры, а также будет содержать информацию о кормоемкости угодий, для решения проблем с пастбищами местного населения.
«Цифровая сельхозкарта с необходимым объемом информации будет завершена в конце 2024 года и будет подложкой для дальнейшего мониторинга перераспределения сельхозземель», - сообщил Ербол Карашукеев.
Спикер также добавил, что Министерство сельского хозяйства также продолжает работы по совершенствованию государственного контроля за использованием и охраной земель.
Так, по инициативе министерства разработан проект Закона по внесению изменений в Кодекс об административных правонарушениях по вопросам госконтроля за использованием и охраной земель, который в настоящее время находится на рассмотрении Мажилиса Парламента РК и 18 января текущего года будет вынесен на второе чтение.
Законопроект предусматривает внесение ряда существенных поправок в части:
- усиления ответственности должностных лиц местных исполнительных органов, за нарушения земельного законодательства.
- установление ответственности за незаконное сенокошение и пастьбу скота на землях населенных пунктов лицами, имеющими в собственности пастбищные и сенокосные угодья.
Министерством прилагаются максимальные усилия для принятия данных поправок до 1 полугодия текущего года.
«Вопросы доступности пастбищ для населения находится на особом контроле министерства. В целом по республике наблюдается положительная динамика обеспечения пастбищами поголовья животных сельского населения. Так как за последние 2 года принятыми совместно с органами прокуратур и акиматов мерами удалось сократить нехватку пастбищ жителей местного населения до 8,9 млн га», - отметил Ербол Кароашукеев.
Вместе с тем, глава Минсельхоза считает целесообразным акиматам:
- усилить работу в данном направлении и принять действенные меры по обеспечению населения пастбищными угодьями для предотвращения создавшегося социального напряжения.
- ускорить работы по утверждению 40 Планов по управлению пастбищами и в целом обеспечить их качественную реализацию на местах.
- необходимо проводить мероприятия по предотвращению дальнейшей деградации земель, в том числе за счет коренного и поверхностного улучшения пастбищ путем посева однолетних и многолетних культур.
- активизировать работы по развитию и реконструкции объектов пастбищной инфраструктуры.
«Для проведения вышеуказанных мероприятий местным исполнительным органам также необходимо предусмотреть финансовые средства в местном бюджете», - заключил министр.