Цифровая платформа Nusuk поможет паломникам планировать поездки в Мекку и Медину

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Саудовская Аравия запускает интегрированную государственную цифровую платформу Nusuk, предназначенную для поддержки паломников со всего мира, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Платформа Nusuk предоставляет информацию и широкий спектр услуг для паломников и посетителей, позволяя им совершать ритуалы умры с легкостью и комфортом. Она также повысит качество предоставляемых услуг и обогатит религиозный и культурный опыт посетителей в рамках достижения целей Vision 2030.

Как отметил министр хаджа и умры Саудовской Аравии, председатель Комитета Pilgrim Experience Program доктор Тауфик Аль-Рабиа в своем выступлении, для казахстанских паломников будет упрощен процесс получения визы в Саудовскую Аравию.





«Мы рады познакомить вас с новой программой по предоставлению сервиса для паломников – таким образом мы хотим сделать их поездки богаче и интереснее. Мы разработали программу по упрощению процесса получения визы. И теперь граждане Казахстана смогут получить визу в электронном формате, и даже уже по прибытии в Саудовскую Аравию. Теперь они смогут посетить обе святыни, а также любой город нашего государства», - сказал Тауфик Аль-Рабиа, добавив, что платформа Nusuk является продолжением работы по улучшению качества услуг, предоставляемых паломникам, за счет использования новейших технологий.

Кроме того, платформа Nusuk, совместно с несколькими государственными учреждениями, будет работать над упрощением обязательных процедур и позволит паломникам и посетителям наслаждаться своим духовным путешествием с легкостью и комфортом.

Стоит отметить, что платформа Nusuk запущена в сотрудничестве и партнерстве с Управлением по туризму Саудовской Аравии для предоставления полного спектра услуг в рамках экосистемы Visit Saudi, включая упрощение получения визы, разрешений, процессов бронирования и процедур. Nusuk также предлагает различные программы для улучшения и обогащения опыта мусульман, посещающих Мекку и Медину.

Что касается именно казахстанских мусульман, то добираться до святынь им теперь станет еще проще. Поскольку, как сообщил Тауфик Аль-Рабиа, между двумя странами будут налажены прямые авиарейсы.

«Государственные отношения между Саудовской Аравией и Казахстаном стремительно развиваются, и последним из этапов наших отношений стал визит Президента Казахстана два месяца назад. Очевидно, что это способствует улучшению отношений между государствами. Также мы обсудили с министром индустрии и инфраструктурного развития РК возможность открытия прямого авиарейса в Саудовскую Аравию. В течение нескольких дней мы ожидаем подписания договоров между авиакомпаниями по перелетам между Казахстаном и Саудовской Аравией», - добавил он.

В свою очередь, управляющий директор Nusuk Фахд Хамидаддин заявил, что в первую очередь Nusuk призван повысить удобства для мусульман, посещающих Королевство Саудовская Аравия со всего мира, и облегчить процедуры прибытия паломников для совершения умры.

«Nusuk представляет специальную цифровую платформу, чтобы облегчить ваше путешествие в умру, и расширить диапазон выбора для тех, кто планирует отправиться в Саудовскую Аравию. Мы делаем умру доступной большему количеству мусульман, чем когда-либо прежде. Мы здесь, потому что мы – деятели, а не мечтатели. Я надеюсь, что наши сегодняшние беседы завтра позволят нам углубить отношения и сделать так, чтобы больше мусульман, чем когда-либо смогли посетить родину ислама», - подчеркнул Фахд Хамидаддин.

Запланировано, что в дальнейшем дополнительные услуги платформы будут включать интерактивные карты, календарь предложений и мероприятий, информация и услуги в области здравоохранения, а также цифровое руководство по всем обязательным процедурам, которое представлено на нескольких языках.

Платформа Nusuk также предоставляет возможности для частного сектора, позволяя поставщикам услуг предлагать свой сервис паломникам и посетителям в электронном виде. Платформа Maqam будет продолжать поддержку программы по планированию паломничества вплоть до дальнейшего переноса сервисов в Nusuk.

Подводя итоги, надо отметить, что Nusuk – первая в Саудовской Аравии официальная интегрированная цифровая платформа, предлагающая всем паломникам и гостям страны простой в использовании портал для планирования поездок в Мекку и Медину, а также за их пределы.

С помощью платформы Nusuk путешественники со всего мира могут легко организовать весь свой визит, начиная с подачи заявления на получение электронной визы и заканчивая бронированием гостиниц и авиабилетов. В дальнейшем, Nusuk также можно будет использовать для планирования посещения важных объектов, поиска транспорта, составления маршрутов, а также для доступа к интерактивным картам.



