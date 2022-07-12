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    Цифровая платформа «JerInSpectr» поможет вернуть государству до 5 млн га сельхозземель

    12 Июля 2022, 22:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане запущена цифровая платформа «JerInSpectr» для мониторинга рационального использования сельскохозяйственных земель, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Платформу «JerInSpectr» разработали специалисты национальной компании «Қазақстан Ғарыш Сапары» (АО «НК «ҚҒС») для мониторинга землепользования путем применения данных дистанционного зондирования Земли.

    «Земельный вопрос - один из острых социальных вопросов, в их числе - выданные с нарушением законодательства и неиспользуемые сельскохозяйственные земли. На правительственном уровне была создана рабочая комиссия по изъятию земель, и наш вклад в решение этой проблемы – цифровая платформа космического мониторинга рационального использования земельных ресурсов», - отметила начальник управления мониторинга сельхозпроизводства департамента пространственных данных АО «НК «ҚҒС» Гульнара Кабжанова.

    Эффективность этой платформы заключается в том, что она объединяет данные космической съемки, картографические материалы, кадастровые сведения, информацию земельного баланса. Вся эта информация встраивается в электронный документооборот с оцифрованными бизнес-процессами, согласно действующему законодательству.

    «Причем, каждое изменение в решении или документе участника процесса закрепляется электронной цифровой подписью, доступно для перепроверки в любое время суток. Это обеспечивает прозрачность принимаемых решений и исключает коррупционные риски»,- пояснила специалист.

    На сегодняшний день, по данным космического мониторинга, выявлено более 1 млн 700 тыс. га неиспользуемых пашен и около 18 млн га пастбищ. Для возврата этих земель государству существует ряд необходимых процедур, определенных законодательством РК, и платформа «JerInSpectr» призвана ускорить этот процесс, обеспечив при этом оперативность, законность и прозрачность действий.

    Уже в этом году с помощью цифровой платформы планируется увеличить площадь возвращенных государству земель до 5 млн га.

    Автор:

    Сара Кабикызы

    Сельское хозяйство Земельный вопрос (законопроекты) Цифровой Казахстан
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