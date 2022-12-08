Цифровая маркировка поможет отслеживать вейпы на рынке

Управляющий директор проектного офиса при Едином операторе цифровой маркировки и прослеживаемости товаров АО «Казахтелеком» Алмат Исмаилов рассказал, как с помощью цифровой маркировки навести порядок с вейпами и дал рекомендации, как оградить от «одноразок» молодежь.

- Президент недавно упомянул, что нужно бороться с распространением никотиносодержащих товаров среди молодежи. Как вы думаете, в чем проблема этой борьбы с точки зрения контроля и мониторинга?

- Если смотреть на проблему относительно категории электронных сигарет и вейпов, то тут видна одна закономерность — слабое регулирование в подзаконных актах и как следствие свободное перемещение и продажа таких товаров. Все мы видим, как социальные сети облетают кадры, на которых запечатлены подростки, курящие одноразовые электронные сигареты. Если бы было законодательное ограничение на продажу таких устройств, такие как запрет открытой демонстрации, запрет продажи лицам до 21 года и другие, то это бы снизило темпы распространения таких товаров среди молодежи. Мораторий на проверки МСБ должен иметь исключения для никотиносодержащих изделий, алкоголя и других высокорисковых товаров.

- Как цифровая маркировка товаров может помочь в их эффективном отслеживании?

- Основной ценностью маркировки как раз является то, что появляется возможность отслеживать весь путь товара от производителя к конечному потребителю. При помощи системы маркировки и прослеживаемости мы видим полный путь товара: производитель, импортер, дистрибьютор, продавец и конечный потребитель. Товар не может быть «потерян» на любом этапе из этой цепочки, соответственно в любой момент времени его отследят и найдут в нужной точке. Система маркировки имеет правила, которые надо соблюдать, но при моратории правила будут соблюдать только законопослушные предприниматели.

- Как это поможет в борьбе с контрафактом и контрабандой электронных сигарет?

- Цифровая маркировка - это инструмент и им необходимо пользоваться. Все что не маркировано цифровой маркой с октября 2020 года (с апреля 2021 года для альтернативных изделий) — вне закона. При помощи системы маркировки и прослеживаемости мы видим полный путь товара и можем быть уверены в том, что этот товар не является контрабандным или контрафактным. Также мы можем получить подробную аналитику откуда и куда такие товары импортировались и перевозились, кто является самым большим потребителем таких товаров в разрезе областей, в разрезе городских и населенных пунктов.

В будущем госорганы будут использовать эту информацию для того, чтобы определять погрешности в данных и выявлять потенциальные регионы или категории подверженные контрабанде и контрафакту. К примеру, мы из месяца в месяц видим одну цифру по отгрузке в регион, в какой-то момент эта цифра кратно уменьшилась, то скорее всего это произошло из-за большой партии контрафакта или контрабанды.

В данный момент действуют штрафы за оборот немаркированных изделий, однако мораторий не позволяет его применять для розницы. Маркировка электронных сигарет поможет в борьбе с контрафактом и контрабандой, так как контрафактный товар невозможно промаркировать в силу определенных причин. Кстати, код Data Matrix не подвержен взлому и подделыванию.



