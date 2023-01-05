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    Цифровая карта семьи запущена в Казахстане

    5 Января 2023, 14:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 1 января 2023 года в Казахстане для проактивного назначения государственных мер поддержки в рабочем режиме запущена Цифровая карта семьи (ЦКС), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

    «ЦКС интегрирована с аналитической системой «Smart Data Ukimet», через которую доступны базы данных государственных органов, где содержится различная информация, такая как уровень дохода, наличие движимого и недвижимого имущества, состав семьи, наличие кредитов и т.д. На сегодняшний день, на основе данных информационных систем госорганов, в ЦКС аккумулирована информация о 19,5 млн граждан Казахстана, или 6,3 млн семей», - сообщили в пресс-службе ведомства.

    На основании имеющихся данных проводится анализ, который позволяет оценивать и отслеживать уровень благосостояния семьи по экономическим, социальным и жилищным условиям, здоровью и образованию, и, в случае наступления социального риска, ЦКС предоставляет возможность получить пособие или социальную выплату проактивно.

    «Для этого ЦКС генерирует направление SMS-сообщения потенциальному получателю пособия и, в случае положительного ответа, ему будет назначена соответствующая выплата, денежные средства начисляются на банковский счет», - пояснили в Минтруда.

    ЦКС была запущена в пилотном режиме с 1 сентября 2022 года. Всего за период апробации было направлено 56,9 тысячи SMS-сообщений для получения согласия на оказание государственных услуг, а ответили на них 12,9 тысячи граждан, которые получили меры поддержки.

    На данный момент в ЦКС предоставлена возможность получения услуг по 9 видам пособий и социальных выплат:

    - соцвыплаты на случай потери дохода в связи с беременностью и родами;

    - соцвыплаты на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком;

    - соцвыплаты на случай потери работы;

    - соцвыплаты по потере кормильца; пособия родителю (опекуну), воспитывающему ребенка с инвалидностью;

    - пособия по инвалидности;

    - пособия многодетным семьям;

    - пособия многодетным матерям, награжденным подвесками «Күміс алқа» или «Алтын алқа»; - АСП.

    Также через ЦКС гражданам направляется автоматическое уведомление о возможности получения пенсионных выплат.

    «В 2023 году будет расширен перечень услуг в сфере социальной защиты. С 1 января 2024 года будут включены государственные гарантии в сферах здравоохранения и образования. С 2025 года будут охвачены все виды государственных гарантий в трех вышеуказанных сферах. В целях исключения риска мошенничества подчеркиваем, что необходимо отвечать на SMS, поступившие от единого контакт-центра 1414», - добавили в ведомстве.
    Минтруда РК Цифровой Казахстан Общество Соцвыплаты
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