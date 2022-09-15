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    Цифровая карта семьи: все казахстанцы распределены в инфосистеме на пять категорий

    15 Сентября 2022, 15:59

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности рассказал, что в рамках развития государственной платформы Smart Data Ukimet для проактивного назначения мер социальной поддержки разработана информационная система «Цифровая карта семьи», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Primeminister.kz.

    Все граждане страны распределены в системе на 5,9 млн семей и пять категорий по экономическим, социальным и жилищным условиям, показателям здоровья и образования. На основе этих данных определяются необходимые меры поддержки, а затем человеку направляется SMS-сообщение с предложением принять их.

    С 1 сентября 2022 года таким образом в пилотном режиме назначаются выплаты по пяти видам пособий: по рождению и уходу за ребенком, по уходу за ребенком с инвалидностью, по безработице и инвалидности. До конца года планируется подключить еще пять услуг: соцвыплата по утере кормильца, пособие многодетным матерям, АСП, пособие награжденным знаками отличия «Күміс алқа» или «Алтын алқа», а также пенсионные выплаты.

    Премьер-Министр поддержал проводимую работу и поручил активизировать интеграцию информационных систем госорганов и квазигосударственных компаний на базе единой платформы для эффективного анализа данных и повышения качества предоставления госуслуг населению.

    Кроме того, обсуждены вопросы развития архитектуры электронного здравоохранения eHealth, которая должна объединить все информационные системы Минздрава, его подведомственных и медицинских организаций. Это будет способствовать полноценному формированию национального электронного паспорта здоровья граждан, что обеспечит повышение качества и доступности медпомощи, ориентированной на потребности каждого конкретного человека, а также переход на непрерывное наблюдение за состоянием здоровья пациентов в целом.

    Также на заседании рассмотрен вопрос внедрения стандарта сотовой связи пятого поколения 5G/IMT. В ближайшее время будет проведен открытый аукцион по распределению соответствующих радиочастот. По данным МЦРИАП, в целях обеспечения конкурентных условий в нем смогут принять участие около 100 компаний.

    Фото: primeminister.kz

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

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