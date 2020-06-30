Цифровая грамотность населения Казахстана составляет 82%

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На сегодняшний день цифровая грамотность населения Казахстана составляет 82,1%. Об этом на заседании Правительства сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Аскар Жумагалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Благодаря поддержке Елбасы Нурсултана Назарбаева мы утвердили Государственную программу «Цифровой Казахстан». Развитие человеческого капитала является основным показателем в этом направлении. Конечно же, это дает большую возможность и импульс для развития экономики. На сегодняшний день цифровая грамотность населения составляет 82,1%. По цифровизации мы достигли хороших результатов. За два года реализации Государственной программы «Цифровой Казахстан» экономический эффект составил 802,5 млрд тенге. За счет цифровизации создано 120 тысяч новых рабочих мест, привлечены инвестиции на сумму 37,8 млрд тенге в инновационную экосистему. В международных рейтингах также есть хорошие показатели. Мы будем продолжать эту работу», - отметил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

По его словам, по поручению Главы государства РК Касым-Жомарта Токаева в государственную программу вносятся изменения. Особое внимание уделяется именно цифровизации экономики, а технологические платформы являются драйверами цифровой экономики.

«10 технологических платформ отобраны по принципу технологической приоритетности. Для этого нужны IT специалисты. С каждым годом мы видим потребность в сотрудниках с IT-навыками. В школах информатика преподается с первого класса, а с третьего и четвертого классов внедрены основы программирования. Также созданы четыре тысячи кабинетов робототехники, IT-классов и STEM-лабораторий», - заключил Аскар Жумагалиев.