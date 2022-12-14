Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 469.93 eur/kzt 496.15

    rub/kzt 7.49 cny/kzt 67.39
Прогноз погоды
Астана-12-14℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Образование

    Цифровая экосистема позволит совершенствовать деятельность вузов – Миннауки РК

    14 Декабря 2022, 13:24

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Вице-министр науки и высшего образования РК Камиль Акатов сообщил на брифинге в Службе центральных коммуникаций о том, что цифровая экосистема позволит совершенствовать деятельность субъектов науки и высшего образования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В рамках реализации ключевых цифровых инициатив министерство проводит обширную работу в этом направлении. Основными приоритетами цифровизации науки и высшего образования будет реализация цифровых инициатив и инструментов, основанных на данных, которые позволят сформировать качественную цифровую экосистему науки и высшего образования. Она предполагает формирование экосистемы, основанной на качественной архитектуре данных, интеграцию всех субъектов информационных систем», – сказал Камиль Акатов.

    По его словам, создание платформы позволит сформировать архивы данных системы высшего образования, обеспечить оперативное взаимодействие министерства с организациями высшего послевузовского образования, а также формировать проактивные композитные государственные услуги.

    Вице-министр также отметил, что единые подходы в области управления данными позволят сформировать цифровую экосистему, на базе которой будет осуществлено поступательное развитие в области цифровых сервисов, реализация аналитических инструментов, в том числе проактивной аналитики и цифровых профилей. Это позволит обеспечить качественное исполнение решений, основанных на данных, направленных на мониторинг и совершенствование деятельности министерства и субъектов высшего образования и науки.

    Ранее сообщалось, что на базе одного из вузов будет реализован пилотный проект по внедрению модели цифрового университета.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Образование Вузы Цифровой Казахстан Миннауки и высшего образования РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Господдержку получили около 20 тысяч семей в РК
    Стипендии увеличат в два раза казахстанским студентам вузов
    Специальная платформа поможет следить за распределением сельхозземель в РК
    20 тысяч детей из соцуязвимых семей обеспечат компьютерами в РК
    Популярное
    1 Офицеров запаса планируют призвать на воинскую службу в Казахстане
    2 Случаи обморожения зафиксированы в Таразе
    3 В Мангистауской области найдены повешенными мужчина и трое детей
    4 Почти 19 млн тенге растратили работники магазина в Усть-Каменогорске
    5 Выращивать форель и осетровых будут в Костанайской области
    Новости партнеров