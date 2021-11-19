Цифровая экономика: Казахстан входит в число перспективных стран
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Агентства по защите и развитию конкуренции РК Серик Жумангарин озвучил состояние цифровой экономики в странах мира, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Верхний левый квадрат – это замедляющиеся в цифровой эволюции страны. Как ни странно, среди них страны северной Европы – Дания, Швеция, Финляндия, Норвегия. Во многом это связано с тем, что эти страны на пике своего развития и сейчас больше переходят на стадию инклюзивного роста», - сказал Серик Жумангарин в рамках Open Space тему конкуренции на цифровых рынках на площадке «Казинформа».
Он перечислил список лидирующих в данном направлении стран.
«Страны-лидеры – это, конечно, Азиатские тигры: Сингапур, Гонконг, Южная Корея. Самое интересное, что США находится на втором месте. Для такой глобальной и большой экономики усевать и быть в тренде, это конечно очень почетно. В список перспективных стран входим и мы – такой твердый середнячок. Казахстан, Азербайджан, Грузия; наравне с Польшей, Латвией, Саудовской Аравией, Чили, Бахрейном», - отметил спикер.
«Проблемные страны: как ни странно, на границе проблемных в этом плане стран находятся Словакия, Италия, Венгрия, Хорватия. У них есть очевидные проблемы именно с развитием цифровой экономики», - заключил С. Жумангарин.
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