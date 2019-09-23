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    Цифровая благотворительность: Smart Astana запускает краудфандинговую платформу

    23 Сентября 2019, 13:19

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В мобильном приложении Smart Astana запущена краудфандинговая платформа благотворительных организаций. Теперь сделать взнос в пользу того или иного проекта – легко и просто, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Astana Innovations.

    «Вам достаточно зайти в раздел «мои платежи» нашей мобилки, нажать на кнопку «благотворительность», где высветится открытый сбор средств», - сказала пресс-секретарь Астана Innovations Асель Алимханова.

    Через мобильное приложение Smart Astana можно также оплатить единый совокупный платеж, записаться на прием к врачу, вызвать его же на дом, узнать свой налоговый статус, проверить больничный на «прозрачность» и многое другое. Всего в приложении более 70 сервисов и услуг.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Благотворительность Цифровой Казахстан
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