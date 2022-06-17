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    Цифровая библиотека трудов казахских мастеров пера презентована в Азербайджане

    17 Июня 2022, 20:40

    БАКУ. КАЗИНФОРМ – Создание электронной библиотеки в Азербайджане делает этот ресурс поистине народным – доступным абсолютно всем. Это значительно усилит взаимопонимание, культурное взаимообогащение и духовное сближение сегодняшних и будущих поколений двух народов. Об этом сказал посол Казахстана в Баку Сержан Абдыкаримов в ходе презентации цифрового ресурса трудов казахских писателей в Национальной библиотеке Азербайджана имени М.Ф.Ахундова, посвященной 30-летию установления дипломатических отношений, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    «За все эти годы накопился достаточно богатый книжный фонд казахских писателей, произведения которых были переведены на азербайджанский язык. В год 30-летия установления дипломатических отношений по просьбе посольства к руководству Азербайджанской национальной библиотеки имени Мирзы Фатали Ахундова сотрудниками библиотеки были оцифрованы имеющиеся труды казахских мастеров пера», - сообщил посол.

    По словам Сержана Абдыкаримова, цифровая казахская библиотека – это цифровой ресурс, включающий исторические и современные издания на азербайджанском языке. На сегодня библиотека состоит из 45 трудов, начиная с произведения «Лайла» Жамбыла Жабаева от 1943 года, заканчивая трудами современных писателей.

    Среди оцифрованных произведений имеются переводы в исполнении Фирузы Агаевой, Фатимы Дурсуновой, Аиды Эйвазовой, Эльхан Зала Караханлы, Акифа Ахмедлы, Ибрагима Ильяслы и других творческих деятелей.

    Это и произведения Магжана Жумабаева, Мухтара Ауэзова, Сапаргали Бегалина, Калижана Бекхожина, Кадыра Мырзалиева, Олжаса Сулейменова, Сабита Досанова, Немата Келимбетова и других писателей.

    Директор библиотеки Керим Тахиров подчеркнул важность сохранения трудов казахских писателей путем их перевода в цифровой формат и передачи их будущему поколению.

    «В нынешний век цифровизации и высоких технологий электронные библиотеки имеют большую популярность среди читателей ввиду их открытого доступа, экономии времени и средств. Электронные книги – это не только удобство в процессе образования и досуга, но также возможность делиться своими комментариями онлайн», – подчеркнул он.

    В мероприятии также приняли участие секретарь Союза писателей, народный писатель Азербайджана Чингиз Абдуллаев, президент Международного Фонда тюркской культуры и наследия Гюнай Эфендиева, президент Республиканского общества дружбы «Азербайджан – Казахстан» Эльдар Гюнайдын, видные представители литературных кругов и интеллигенции Азербайджана.

    Выступившие участники презентации рассказали о многолетнем сотрудничестве с Казахстаном, отметили высокую важность и новизну этого гуманитарно-образовательного проекта, направленного на укрепление взаимопонимания и дружбы, популяризацию казахской литературы в Азербайджане и единение двух братских народов.

    Автор:

    Серикбол Кошмаганбетов

    Внешняя политика Казахстана МИД РК Культура Азербайджан
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