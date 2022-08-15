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    • Чужой скот на 4 млн тенге продал пастух в Туркестанской области

    15 Августа 2022 21:26

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Чужой скот на 4 млн тенге продал пастух в Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В Казыгуртский районный отдел полиции с заявлением обратился местный житель. По словам сельчанина, он доверил на выпас знакомому пастуху 7 коров и 6 лошадей. Однакозатем он обнаружил пропажу скота и обратился за помощью к полицейским для выяснения всех обстоятельств. Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшему, составила около 4 млн тенге. Факт зарегистрировали по ст. 189 УК РК «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества».

    Полицейские установили подозреваемого – им оказался ранее судимый местный житель. При проверке выяснилось, что подозреваемый в течение двух лет работает пастухом. Он продал более 10 доверенных ему лошадей и коров, а деньги потратил на собственные нужды.

    Проводится досудебное расследование.



    #Туркестанская область #МВД РК
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