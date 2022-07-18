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    Чужой скот на 16 млн тенге продал пастух в Туркестанской области

    18 Июля 2022, 12:17

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские задержали пастуха, продавшего чужой скот на 16 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Туркестанской области.

    В Ордабасинский районный отдел полиции с заявлением обратился местный житель. По словам мужчины, он доверил свой племенной скот пастуху, работающему у него на пастбище. Однако, когда потерпевший решил проверить поголовье, то не досчитался части овец.

    В результате тщательных оперативно-розыскных мероприятий в качестве подозреваемого полицейские задержали пастуха, занимавшегося выпасом овец потерпевшего. Им оказался житель Арысского района, которого доставили в отдел полиции.

    Как выяснилось, подозреваемый с прошлого года незаконно реализовал более 230 голов мелкого рогатого скота, продавая овец по 4-5 голов, а деньги потратил на собственные нужды.

    «Общая сумма ущерба, причиненная потерпевшему, составила более 16 млн тенге. Данный факт зарегистрировали по статье 189 УК РК «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества». В настоящее время в отношении него проводится досудебное расследование. Подозреваемый арестован. Следствием выясняются все обстоятельства произошедшего», - сообщили в полиции.

    В свою очередь, полицейские Туркестанской области рекомендуют гражданам быть бдительными и не доверять пасти скот малознакомым лицам. Также, по возможности, необходимо таврировать и бирковать домашнюю скотину.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Туркестанская область Борьба с преступностью
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