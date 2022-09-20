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Чужой квартирой пытались завладеть псевдосалафиты в Актау
20 Сентября 2022, 14:25

Чужой квартирой пытались завладеть псевдосалафиты в Актау

АКТАУ. КАЗИФНОРМ - В Актау псевдосалафиты пытались овладеть чужой квартирой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

«9 сентября поступила оперативная информация о вымогательстве денежных средств приверженцами деструктивного религиозного течения. Действовали они в группе лиц по предварительному сговору. Пострадавшему причинили материальный ущерб в размере 20 млн тенге, переоформив против его воли трехкомнатную квартиру», - сообщили в полиции.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРДР ДП Мангистауской области по ст.194 ч.3 УК РК «Вымогательство».

В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники управления по противодействию экстремизма задержали четверых подозреваемых. Все водворены в изолятор временного содержания, где с санкции суда все были арестованы.


Фото: polisia.kz


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