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    14:26, 22 Октябрь 2022 | GMT +6

    Чужие земли продал сельчанин на 9,2 млн тенге в Жетысуской области

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    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Чужие земли продал сельчанин на 9,2 млн тенге в Жетысуской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Полицейские Талдыкоргана задержали 40-летнего мужчину, подозреваемого в крупном мошенничестве. Предположительно, от действий задержанного пострадали шесть человек, которые обратились с соответствующим заявлением в городскую полицию. Причиненный потерпевшим ущерб пока насчитывает 9 млн 200 тысяч тенге.

    «Предварительно установлено, что подозреваемый, оказавшийся жителем Сарканского района, показывал потерпевшим земельные участки на территории областного центра и на его окраине, предлагая каждые 10 соток за 400 тысяч тенге. Мужчина уверял, что имеет деловые связи в акимате, который якобы планирует в скором времени передать эти участки населению. Сейчас осуществляется проверка, действительно ли он имеет отношение к каким-либо госорганам», – сообщили в городской полиции.

    По всем зарегистрированным фактам проводится расследование, предусмотренное ст.190 УК РК «Мошенничество».




    Теги:
    Мошенничество Жетысуская область для mail.ru Правоохранительные органы
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