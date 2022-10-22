ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Чужие земли продал сельчанин на 9,2 млн тенге в Жетысуской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Полицейские Талдыкоргана задержали 40-летнего мужчину, подозреваемого в крупном мошенничестве. Предположительно, от действий задержанного пострадали шесть человек, которые обратились с соответствующим заявлением в городскую полицию. Причиненный потерпевшим ущерб пока насчитывает 9 млн 200 тысяч тенге.

«Предварительно установлено, что подозреваемый, оказавшийся жителем Сарканского района, показывал потерпевшим земельные участки на территории областного центра и на его окраине, предлагая каждые 10 соток за 400 тысяч тенге. Мужчина уверял, что имеет деловые связи в акимате, который якобы планирует в скором времени передать эти участки населению. Сейчас осуществляется проверка, действительно ли он имеет отношение к каким-либо госорганам», – сообщили в городской полиции.

По всем зарегистрированным фактам проводится расследование, предусмотренное ст.190 УК РК «Мошенничество».







