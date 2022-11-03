Чужие деньги из терминала забрала астанчанка

3 Ноября 2022, 15:56

3 Ноября 2022, 15:56

Чужие деньги из терминала забрала астанчанка

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сотрудники криминальной полиции УП района «Есиль» при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержали 36-летнюю жительницу столицы, подозреваемая в краже денег, передает Polisia.kz.

«В ходе расследования установлено, что женщина пришла в один из банкоматов города. Перед ней стоял мужчина, который вносил крупную сумму денег в терминал. Однако при выполнении операции что-то пошло не так, и деньги, не зачислившись, остались в ячейке. Поспешив к машине за другими наличными, мужчина оставил непринятые 940 тысяч тенге. Этим и воспользовалась подозреваемая, ожидавшая свою очередь к банкомату. Незаметно быстро сложив купюры в сумку, она ушла», - рассказали в полиции.

Подозреваемая установлена и задержана. Женщина дала признательные показания. Воспользовавшись частью денег, она закрыла свой действующий кредит.

По данному факту проводится досудебное расследование.