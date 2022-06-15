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    Чужеземный клен-паразит вытесняет абрикос и яблоню в РК

    15 Июня 2022, 11:01

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев поднял вопрос бесконтрольного ввоза в страну чужеродных растений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Другим неурегулированным вопросом является бесконтрольный ввоз на территорию республики чужеродных видов растений. Известны случаи, когда вводились чужеродные виды растений. Так, на территории регионального природного парка «Медеу» наблюдается распространение чужеродного вида растения – клена «Асер Негундо», привезенного из Северной Америки, вытесняющего абрикос обыкновенный и яблоню Сиверса», - сказал Сериккали Брекешев на пленарном заседании Мажилиса.

    Также, по его словам, существует риск ввоза в страну чужеродных растительных ресурсов, зараженных инвазивными вредителями и болезнями.

    «Например, в зеленых насаждениях города Алматы наблюдается активное распространение Охридского минера, поражающего каштан, а также дубового минирующего пилильщика, повреждающего дубовые насаждения», - заключил министр.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Экология Мажилис Минэкологии Природа
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