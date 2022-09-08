Чужеродных рыб и крабов будут вылавливать из Средиземного моря и продавать на рынках

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Средиземное море попадают сотни видов «неместных» рыб, крабов, медуз, креветок, бактерий и других морских обитателей, которые могут нанести огромный ущерб биоразнообразию местных экосистем. В Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) предлагают отлавливать их и продавать на местных рынках, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Центр новостей ООН.

Каждый год крупные суда перевозят по Мировому океану примерно 5 млрд тонн балластной воды, в том числе по часто используемым морским путям, таким как Гибралтарский пролив или Суэцкий канал. Многие организмы из других частей света, которые оказываются в балластной воде или приклеились к корпусу судна, попадают в Средиземное море. Другие виды, такие как гигантская устрица и тихоокеанский петушок «интродуцированы» для целей аквакультуры в 1960 и 1970-е годы, а затем оказались в средиземноморских экосистемах.

Инвазивные организмы быстро размножаются в новом месте. В Средиземном и Черном морях обнаружено более тысячи «неместных» видов. Более половины из них образовали постоянные популяции и стремительно распространяются. Они зачастую быстро вытесняют «аборигенов» и меняют окружающую среду, что приводит к экономическим последствиям для рыболовства и туризма или даже здоровья местного населения.

Например, в восточной части Средиземного моря обитают шесть ядовитых неместных видов рыб, таких как иглобрюх, морской ерш и несколько видов медуз, которые могут быть токсичны для человека. В настоящее время ФАО помогает Кипру, Египту, Греции, Ливану, Израилю, Сирии и Турции выявлять инвазивные виды и управлять их популяцией. На юго-западе Турции, где на долю инвазивных видов в некоторых районах может приходиться 80% улова, рыбаки постепенно создают новые потребительские и экспортные рынки для таких видов, как морской ерш, морские ежи и морской карась. В Ливане рыбаков также обучают вылавливать «неместных» рыб и других морских обитателей. В Тунисе объектом прибыльного промысла стали два завезенных вида голубого краба. ФАО и правительство Туниса помогли рыбакам выйти на новые рынки. То же самое происходит и в Испании, и в других частях Средиземноморья.

«Мониторинг и смягчение последствий воздействия неместных видов на морские экосистемы сопряжены с высокими затратами», – отмечает представитель ФАО Мигель Берналь. Он полагает, что самый эффективный способ решение этой проблемы – вылавливание «чужаков» в промышленных целях, превращения их в источник прибыльного бизнеса.

Для охраны аборигенных видов ФАО содействует созданию охраняемых территорий и адаптации техники лова.

Ранее в водоемах провинций Китая летом выловили экзотический вид рыбы – панцирную щуку. Китайские экологи бьют тревогу, предупреждая, что этот чужеземный вид рыбы может стать настоящей катастрофой для местных экосистем. Для отлова одной панцирной щуки пришлось сбросить 200 тыс. кубометров воды из водоема в одном из парков города Жучжоу провинции Хэнань.

Фото: ПРООН, news.un.org.