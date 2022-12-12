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    Чувствую только большую ответственность – Алтай Кульгинов о своем назначении

    12 Декабря 2022, 13:21

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Алтай Кульгинов поделился мнением о своем назначении, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Вы знаете, в акимах я проработал свыше 11 лет, поэтому это новый этап развития, новая ответственность. Той работой, которую я проделал, или мы с коллегами делали на региональном уровне, теперь будем заниматься со всеми регионами», - сказал Алтай Кульгинов в кулуарах расширенного заседания Правительства под председательством Главы государства.

    Он также поделился своими эмоциями.

    «(Чувствую - прим. ред.) только большую ответственность и все. Работа такая же, но уже со всеми регионами», - отметил экс-аким Астаны.

    «Семья уже понимает мою работу, что я государственный служащий, и только поддерживают», - добавил зампремьера.

    Фото: gov.kz

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Алтай Кульгинов Расширенное заседание Правительства РК 12.12.22.
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