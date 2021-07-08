Чтобы защитить здоровье всего населения, существуют правовые основания для обязательной вакцинации– эксперт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве юстиции разъяснили правовые основания для обязательности вакцинации против коронавируса. По словам директора департамента законодательства ведомства Алмы Мукановой, эти основания согласовываются с конституционной нормой о том, что государство ставит своей целью охрану окружающей среды, благоприятного для жизни и здоровья человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Есть правовые основания обязательности вакцинации против коронавирусной инфекции – Конституция РК и Кодекс о Здоровье. В целях предупреждения и распространения именно инфекционных заболеваний, противоэпидемиологическими мероприятиями является получение профилактических прививок. Физические лица, которые не имеют соответствующих медицинских противопоказаний и находятся на территории Казахстана, обязаны получить прививки против инфекционных заболеваний. К их числу относится профилактическая прививка против коронавируса. Перечень заболеваний устанавливается соответствующим постановлением РК от 24 сентября 2020 года. В марте этот перечень был дополнен прививкой против коронавируса», - напомнила эксперт.

По ее словам, правовые основания для обязательной вакцинации имеются и согласовываются с конституционной нормой о том, что государство ставит своей целью охрану окружающей среды, благоприятной для жизни и здоровья человека.

«Конституция гарантирует, что права человека и гражданина не исключает возможности их ограничения наравне с защитой, когда допустимые пределы такого ограничения обозначены законодательно и могут ограничиваться именно в целях защиты здоровья населения. Чтобы защитить здоровье всего населения, существуют правовые основания допустимости обязывать лица, в особенности тех, кто напрямую взаимодействует с населением. Это - сотрудники сферы услуг, работники ЦОНов, больниц, школ. Они должны быть обязательно привиты либо необходимо на еженедельной основе сдавать ПЦР тест», - отметила Алма Муканова.

Эксперт напомнила, что вакцина не обязательна для лиц, которые имеют медицинские противопоказания. В их числе: кормящие, беременные и лица, которые имеют соответствующие медицинские противопоказания.

«Если человек относится к декретированной группе населения, то не допускается на работу без подтверждения вакцинации и сдачи ПЦР теста», - добавила Алма Муканова.