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    Чтобы ни в чем не повинные люди не пострадали, необходимо провести расследование максимально качественно - политолог

    14 Марта 2022, 19:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Об озвученных в Мажилисе промежуточных результатах о ходе расследования январских событий, политолог Казбек Майгельдинов поделился в Facebook, передает МИА «Казинформ».

    «Сегодня на пленарном заседании Мажилиса были озвучены промежуточные результаты о ходе расследования январских событий.

    Трагические события в январе стали самыми тяжёлыми в истории нашей страны за годы независимости. Глава государства не раз отмечал в своих выступлениях, что расследование этих страшных событий должны быть максимально открытыми и прозрачными.

    Жертвы среди мирного населения стало огромным ударом для страны. Как сообщил генеральный прокурор РК Берик Асылов, всего по стране 230 погибших, среди них 19 военных и силовиков. Больше всего погибло в городе Алматы – 139 человек.

    При этом как отметил генпрокурор, ведутся уголовные дела по убийству, акту терроризма – это 46 уголовных дел. Все эти моменты необходимо сначала изучить, кто был правонарушителем, а кто был мирным митингующим. Это очень важно.

    Президент в своих выступлениях ставит приоритетным вопросы соблюдения прав человека. Чтобы ни в чем не повинные люди не пострадали, необходимо провести расследование максимально качественно», - написал политолог.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Права человека Генпрокуратура Мажилис Общество ЧП-2022
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