Что знают казахстанцы о ЕАЭС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 21 мая 2021 года в Нур-Султане пройдет заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС). Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте РК представил результаты социологического опроса о том, что знают казахстанцы о ЕАЭСи о роли нашей страны в этой организации. Об этом передает МИА «Казинформ».

«Развитие экономики и расширение рынков стран-участниц стали причиной создания

Таможенного союза (по новой версии ЕАЭС — Евразийский экономический союз) в 1995 году. Договор о ЕАЭС был подписан 29 мая 2014 года в Астане президентами России, Беларуси и Казахстана и вступил в силу 1 января 2015 года. Государствами-членами Союза являются 5 государств: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия, которые приняли общие правила импорта и экспорта продукции через свои границы и соблюдают ряд условий подписанных международных соглашений. Площадь территории стран ЕАЭС– более 20 миллионов квадратных километров (14% мировой суши),численность населения стран ЕАЭС, по состоянию на начало 2020 года, составила 184,26 миллиона человек», - говорится в исследовании.

Согласно результатам социологического опроса, более половины всех опрошенных

казахстанцев (62,9%) положительно относятся к участию Казахстана в ЕАЭС. 7,1% респондентов категорически против подобного участия, и еще 4,9% - выбрали вариант ответа «скорее отрицательно».

Значительное большинство опрошенных (84,6%) назвали различные положительные моменты ЕАЭС для его стран-участниц. В первую очередь, это сохранение и расширение экономических и культурно-гуманитарных связей между странами-участницами, а также улучшение качества и ассортимента товаров на казахстанском рынке. Положительным для казахстанцев является возможность работать за пределами Казахстана как физическим лицам, так и расширение возможностей для казахстанского бизнеса. Также казахстанцы видят в ЕАЭС гарантии суверенитета и безопасности для нашей страны.

Председательство в ЕАЭС с 2021 года перешло к Казахстану, в связи с чем в декабре 2020 года на заседании Высшего Евразийского экономического совета К.Токаев обозначил приоритеты председательства нашей страны в ЕАЭС, где одним из них стало промышленное сотрудничество, в том числе развитие сотрудничества в высокотехнологичных отраслях: космос, биотехнологии, наноиндустрия, фотоника, современная компонентная база, информационно-коммуникационные технологии, новые технологии добычи и переработки природных ресурсов, экология.



