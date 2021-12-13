Что значит для Казахстана и Узбекистана договоренность учредить Высший межгосударственный совет

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В эфире программы «Национальный интерес» на телеканале «Хабар» советник Президента Казахстана по вопросам экономического развития Сума Чакрабарти рассказал, каких договоренностей достигли Казахстан и Узбекистан во время недавнего государственного визита Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в нашу страну. Он также поделился мнением о значимости создаваемого Высшего межгосударственного совета Казахстана и Узбекистана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Это был прорывной визит. Если вспомнить предыдущие визиты, то на этот раз отличие в том, что на 6,6 млрд долларов США подписано договоров и соглашений, и масса новых инициатив в сфере торговли, сельского хозяйства, транспортировки, логистики и в прочих весьма важных секторах экономики. Не думаю, что год назад такое было возможным. А сегодня две страны, два правительства, предприняли более чем конкретные решения. Господин Мирзиеёв посетил офис цифрового правительства Казахстан и посмотрел, как он работает. Он посетил МФЦА. Я думаю, что это первый настоящий материальный вклад в истинную кооперацию, зарождающуюся в регионе Центральной Азии.

По его словам, важно не просто подписать, а реализовать на практике, чтобы правительства двух стран могли действовать совместно сами и создавать условия для бизнеса.

Сума Чакрабарти также поделился мнением о договоренности учредить Высший межгосударственный совет Казахстана и Узбекистана.

«Я считаю его весьма важным документом. Это не просто экономические отношения. Это отношения между двумя странами на индивидуальном уровне –на уровне локальных сообществ и на уровне Правительства. На самом деле создается редкий прецедент. Две стороны пытаются синхронизировать свои политические сферы, экономическое состояние. Это важно для обоих стран, и весьма важно для всего региона. Поскольку, это два самых крупных государства в регионе. Это очень важно для Запада и для других регионов мира. Когда наблюдаешь хорошую координацию между двумя странами, можно наладить еще более расширенную координацию на более широком уровне. Это крайне ценно. Начиная с Центральной Азии, скоро голос этого региона станет все более весомым на значимых международных площадках. Это весьма важные аргументы», - добавил советник Президента РК.



