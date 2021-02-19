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    Что ждет туристов в Карагандинском регионе в 2021 году

    19 Февраля 2021, 11:24

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области появятся новые зоны отдыха для туристов. В развитие Балхашской курортной зоны будет вложено порядка 30 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    О планах в сфере туризма рассказал глава региона Женис Касымбек на отчётной встрече с населением в онлайн-режиме.

    «В 2020 году, в условиях закрытия внешнего туризма, мы ещё раз убедились, насколько важно развивать внутренние туристические маршруты. У нас три туркластера - это Балхаш, который входит в десятку национальных проектов, Каркаралинск и Улытау, находящиеся в списке 50 региональных проектов. Только на развитие Балхашской курортной зоны сумма бюджетных и частных инвестиций составит 30 млрд тенге, - сообщил аким области. - За счёт частных инвестиций начнётся строительство девяти новых зон отдыха. В резерве ещё 60 га свободных земельных участков для туристической инфраструктуры в прибрежной зоне».

    По его словам, в посёлках Торангалык и Чубар-Тюбек, где располагаются зоны отдыха, начнётся строительство коммунальной инфраструктуры. В минувшем году там отремонтировали дороги.

    В Балхаше хотят благоустроить городскую набережную. Разрабатывается проект, после этого будет решаться вопрос с финансированием.

    В условиях интенсивного развития туристической отрасли Балхашского региона особую роль занимает аэропорт города. Отремонтировали взлётно-посадочную полосу аэродрома, теперь на очереди - реконструкция здания аэровокзала и перрона. На сегодняшний день завершается разработка проектно-сметной документации.

    Туристическая отрасль расширяется и в Каркаралинске. По словам акима области, планируется открытие пяти частных зон отдыха. Инвестиции составят более 1 млрд тенге.

    А в Улытау построили визит-центр для туристов. В районе ремонтируют дороги к сакральным местам и достопримечательностям. В этом году закончат строительство историко-культурного комплекса Жошы-хана.

    «Развитие туризма очень важно для нашего региона. Прежде всего это диверсификация экономики и новый способ повышения качества жизни местного населения», - подчеркнул Женис Касымбек.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

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