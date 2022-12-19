Что ждет сборную Бельгии после провала на чемпионате мира по футболу

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Завершился чемпионат мира по футболу в Катаре. Один из фаворитов мундиаля сборная Бельгии не оправдала надежды своих болельщиков, не преодолев групповой этап. О том, что сейчас происходит в штабе «красных дьяволов», передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Основным событием, которое огорчило бельгийских болельщиков, стал проигрыш национальной команды сборной Марокко со счетом 2:0 на групповом этапе. Хотя в первом матче бельгийцы победили канадцев с минимальным счетом, это не помогло «красным дьяволам» выйти из группы. Теперь уже известно, что Бельгия проиграла в группе обладателям 3 и 4 места Чемпионата – сборным Хорватии и Марокко.

По оценкам местных СМИ, матч команд Бельгии и Марокко смотрели по ТВ 2,7 млн жителей Бельгии. Так, в Валлонии футбольную дуэль смотрели 77 % франкоязычных зрителей – около 1 млн человек; во Фландрии количество зрителей было еще выше и составило 1 692 643 человека, что составляет 88,2 % зрительской аудитории.

Тем временем спортивное событие вызвало бурную реакцию у некоторых марокканских болельщиков, проживающих в Бельгии.

В тот вечер брюссельской полиции пришлось «жестко» отреагировать, оцепить некоторые части центра города, поскольку беспорядки вспыхнули в центре города после неожиданной победы Марокко. Полиция Нидерландов также сообщила о насилии в крупных городах. В обоих случаях полиция применила водометы для разгона толпы в столице Бельгии.

Еще до окончания матча «десятки людей, в том числе некоторые в толстовках, стремились к стычке с полицией, что поставило под угрозу общественную безопасность», - говорится в заявлении полиции Брюсселя.

Хулиганы разбивали витрины магазинов, бросали фейерверки в сторону полиции, поджигали автомобили. На видео, размещенных в социальных сетях, видно, как люди разбивали окна красной машины, а затем переворачивают ее и поджигают.

Сейчас марокканцы в Брюсселе составляют одну из многочисленных не европейских общин. В 1964 году Марокко и Бельгия подписали соглашение, согласно которому жителям африканского государства разрешалось приезжать в Бельгию на работу. Марокканцы трудились в шахтах Валлонии. Межгосударственное соглашение также позволяло марокканцам приезжать в Бельгию с семьями, что увеличивало их численность.

По некоторым данным, сегодня марокканская община составляет около 13 % жителей г. Брюсселя. Большая часть марокканцев остается рабочим классом. При этом они проживают компактно в коммунах Моленбек, Схаарбек и Анлерлехт.

Столкновения с полицией во многом стали отражением социального протеста бедной части марокканцев с полицейскими. Большинство из молодых хулиганов далеки от спорта, и использовали футбол как повод для организации беспорядков.

Примечательно, что в последующих матчах сборной Марокко старшее поколение общины организовывало «живое кольцо» вокруг болельщиков, не давая возможность хулиганам предпринимать провокации.

Сегодня марокканские болельщики несмотря на поражение от Хорватии, гордятся выступлением своей команды. При этом никаких инцидентов в Брюсселе после матча с Хорватией не было.

Что касается самой сборной Бельгии, то возможно ее ждет внутренняя реформа.

Бывший шесть лет у руля команды, тренер Роберто Мартинес покидает свой пост. А это значит, что у «красных дьяволов» скоро появится новый национальный тренер.

Фламандская газета Nieuwsblad пишет, что у Бельгийской футбольной ассоциации есть шесть главных кандидатов, из которых только один иностранец. Рассуждая о кандидатах-иностранцах бельгийские журналисты упоминают таких футбольных «звезд», как Зинедина Зидана или Андрея Шевченко.

Тем не менее, наиболее возможными кандидатами в тренеры сборной Бельгии являются бывший тренер Монако Филип Клемент, экс-игрок сборной Франции Тьерри Анри, Винсент Компани, Мишель Прюдом, Хайн Ванхазебрук и Фрэнк Веркаутерен.

Безусловно, что состав сборной Бельгии также ожидает значительное обновление. После чемпионата мира в Катаре о своем уходе из сборной объявил знаменитый игрок Бельгии Азар.

«Спасибо за все те радостные моменты, которые мы смогли пережить вместе с 2008 года. Следующее поколение готово. Я буду очень по тебе скучать», -написал Эден Азар в Instagram.

Всего атакующий игрок Бельгии сыграл за национальную сборную 126 международных матчей.

Сборная Бельгии – одна из старейших сборных Европы по футболу, которая принимала участие во всех малых и крупных турнирах начала 20 века.

В истории бельгийской сборной выделяются три периода наиболее успешных выступлений: 1920—1938, 1980—2002 и с 2014 по настоящее время. Высшее достижение команды — третье место и бронзовые медали чемпионата мира 2018 года в России.





ФОТО: ДМИТРИЙ ГОЛУБОВИЧ, «ЧЕМПИОНАТ»



