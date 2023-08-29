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    Что ждет от Послания Президента РК министр национальной экономики

    29 Августа 2023, 13:22

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров ожидает больших изменений и новых преобразований после выступления Президента РК с Посланием народу Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В том числе он назвал новый Налоговый кодекс, над которым сейчас ведет работу Министерство. По его мнению, документ должен стать эффективным инструментом макроэкономической, бюджетной политики.

    «Лично я вижу, что у нас средний бизнес и малый бизнес должны стать одним из драйверов экономики. Государству просто нужно, особенно правоохранительным органам, не мешать бизнесу развиваться», - сказал министр в кулуарах заседания Правительства РК.

    Он подчеркнул, что развитие экономики должно основываться на конкуренции, нужно повышать качество экспортируемых товаров, товаров на внутренних производителей. Постепенно нужно отходить от государственной поддержки бизнеса, а также развивать кадры.

    Напомним, что совместное заседание Палат Парламента состоится 1 сентября.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Правительство РК Миннацэкономики
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