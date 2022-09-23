Что запрещено делать кандидатам в Президенты РК во время агитации

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – За ненадлежащую предвыборную агитацию кандидатов в Президенты Казахстана могут снять с регистрации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ненадлежащей считается агитация с предоставлением избирателям бесплатно или на льготных условиях товаров, услуг, ценных бумаг, проведение лотерей, благотворительных акций, выплаты денег, предоставление различных товаров, за исключением бесплатной раздачи печатных материалов, флажков, значков», - пояснила закон «О выборах в РК» член Центральной избирательной комиссии РК Анастасия Щегорцова.

Как отметила другой член ЦИК РК Сабила Мустафина, каждому кандидату выделяется в равной степени средства из бюджета для поддержки его агитационной деятельности. Целевое расходование средств также контролируется.

Выдвижение кандидатов стартовало сегодня и продлится до 11 октября.

Ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении внеочередных выборов Президента РК. Выборы пройдут 20 ноября. Размер избирательного взноса для кандидатов в Президенты РК на сегодня составляет 3 млн тенге. Каждый кандидат в Президенты РК должен собрать 118 тысяч подписей. Он должен иметь гражданство РК по рождению, высшее образование, проживать на территории РК последние 15 лет. Возраст должен быть не моложе 40 лет. Претендент должен обладать активным избирательным правом, иметь опыт работы на государственной службе или на выборных должностях не менее 5 лет, свободно владеть государственным языком.

О том, как будут проходить выборы можно прочесть здесь.



