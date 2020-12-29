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    Что является основанием для включения гражданина в список избирателей

    29 Декабря 2020, 16:43

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РК Константин Петров разъяснил основные моменты по включению граждан в списки избирателей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В соответствии со статьей 24 Конституционного закона «О выборах в Республике Казахстан», в список избирателей включаются граждане республики, обладающие активным избирательным правом. Список избирателей по месту жительства составляет соответствующий местный исполнительный орган на основании государственной базы данных о физических лицах. Основанием для включения гражданина в список избирателей на конкретном избирательном участке является факт его регистрации, то есть постоянного проживания на территории этого избирательного участка», - сказал Константин Петров на заседании заседании ЦИК.

    Он напомнил, что временно зарегистрированные граждане включались в списки избирателей на основании поданных ими заявлений в местный исполнительный орган.

    «При этом местный исполнительный орган был обязан исключить гражданина из списка по месту постоянной регистрации. Законом четко установлена норма о том, что каждый гражданин имеет право быть включеным только в один список избирателей», - отметил спикер.

    «Каждый избиратель, в соответствии с Конституционным законом «О выборах в РК» был вправе зарегистрироваться в качестве избирателя соответствующим местным исполнительным органом не позже, чем за 30 дня до дня голосования. Такая возможность была у каждого гражданина РК. То есть конституционный закон предусматривает каждому гражданину принять юридически значимые действия по включению себя в список избирателей», - заключил К. Петров.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

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