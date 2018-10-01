Что выиграл МФЦА от инвестиционного форума в Лондоне и Нью-Йорке

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Недавно заместитель Премьер-Министра Казахстана Аскар Жумагалиев отчитался перед Главой государства об итогах инвестиционного форума, прошедшего в Лондоне и Нью-Йорке. На форуме «Kazakhstan Global Investment Forum 2018» иностранным участникам были представлены инвестиционные возможности Казахстана. Какие вопросы обсуждались на форуме? Что выиграл Международный финансовый центр «Астана» от этого форума? МИА «Казинформ» предлагает читателям ответ на этот и другие вопросы.

Кто участвовал в форуме и какие вопросы были рассмотрены?



В форуме, прошедшем в столице Великобритании, приняли участие более 150 представителей бизнес-структур. В их числе были представители различных компаний, работающих в сферах сельского хозяйства, горно-рудной промышленности, перерабатывающей и химической промышленности, металлургии, альтернативной энергетики и логистики, цифровых технологий и в финансовом секторе. Вместе с тем, здесь были представлены Лондонская фондовая биржа, международные корпорации Mitsubishi UFJ Financial Group, JP Morgan Bank, Deutsche Bank, Morgan Stanley, Ernst & Young LLP, PricewaterhousCoopers.

Казахстанскую делегацию возглавлял вице-премьер Аскар Жумагалиев. Обсуждались деятельность МФЦА, приватизационный процесс в Казахстане, вопросы привлечения инвестиций в различные отрасли экономики, модернизации Великого Шелкового пути, развития транспорта и логистики, цифровизации экономики.

Какие темы затрагивала на форуме казахстанская делегация?



Как уже отмечалось, делегация во главе с А.Жумагалиевым представила иностранным участникам инвестиционные возможности нашей страны.

«Великобритания является одним из крупнейших инвесторов для Казахстана. Из 300 миллиардов долларов США привлеченных в Казахстан инвестиций 13 миллиардов долларов приходится на Великобританию. Казахстан всегда рассматривает Великобританию в качестве стратегического партнера. Наша страна всегда заинтересована в диверсификации экономики и мы, в данном случае, намерены привлекать к этой работе британских инвесторов, которые принесут капитал, передовые технологии и уникальный опыт», - сказал Аскар Жумагалиев.

В свою очередь, глава МФЦА Кайрат Келимбетов отметил, что региональный финансовый хаб предоставляет инвесторам большие возможности.

«МФЦА предлагает своим участникам льготный налоговый режим на 50 лет. При этом, Центр будет стараться решать споры между инвесторами на основе английского права. Мы уверены, что все это превратит МФЦА в региональный финансовый хаб. Поэтому, для развития вашего бизнеса, МФЦА является уникальной площадкой», - отметил К.Келимбетов.

В ходе форума выступили торговый посланник Правительства Великобритании в Казахстане баронесса Эмма Николсон, президент Европейского Банка Реконструкции и Развития Сума Чакрабарти, директор ЕБРР в Казахстане Агрис Прейманис и другие.

Какие договоренности были достигнуты в рамках форума?



Были достигнуты различные двусторонние договоренности. В частности, между ФНБ «Самрук-Казына» и ЕББР было подписано соглашение о гарантировании кредитного договора АО «Шалкия Цинк ЛТД». Кроме того, компания «Danaher» выразила заинтересованность в проектах государственно-частного партнерства по строительству объектов здравоохранения. Компании «Hinduja Group» и «Rio Tinto» выразили намерение работать совместно с Казахстаном.

Говорят цифры

В целом, Туманный Альбион входит в число первых 10 торговых партнеров Казахстана и в число 6 крупнейших инвесторов. Можно отметить, что в 2017 году торговый оборот между Казахстаном и Великобританией вырос на 1,5 процента, составив 1,28 миллиарда долларов США. А объем экспорта достиг 926,7 миллиона долларов США. В первом квартале этого года общий взаимный товарооборот составил 252,6 миллиона долларов США, экспорт 158 долларов США, импорт превысил 93,8 миллиона долларов США.

Подытоживая

Напомним, точно такой же форум прошел и в Нью-Йорке. Аскар Жумагалиев отчитался перед Президентом об итогах форума и Глава государства дал вице-премьеру ряд поручений. Самое главное, что США и Великобритании были представлены возможности ведения бизнеса в МФЦА, иностранные участники ознакомились с деятельностью хаба. Это, бесспорно, будет способствовать увеличению числа крупных американских и британских компаний среди участников МФЦА.

Фото: primeminister.kz