Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 479.51 eur/kzt 492.12

    rub/kzt 7.69 cny/kzt 71.02
Прогноз погоды
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: 15 °С
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз

    • Что войдет в концепцию развития сельских территорий в РК

    2 Августа 2022 11:54

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Концепция развития сельских территорий будет содержать комплексные меры по развитию инфраструктуры, предпринимательства, агропромышленного комплекса. Об этом сообщил министр национальной экономики РК Алибек Куантыров на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Концепция будет содержать комплексные меры по развитию инфраструктуры, предпринимательства, агропромышленного комплекса, а также по повышению кадрового потенциала, увеличению доступа населения к сети Интернет и ряд других мер», - сказал Алибек Куантыров.

    При этом, по словам министра, в документе будут предусмотрены целевые параметры по каждому из вышеуказанных направлений, с определением по ним ответственных государственных органов.

    Ранее сообщалось, что концепцию развития сельских территорий разработают в Казахстане.


    Автор:

    Серик Сабеков

    #Правительство РК #Экономика #Регионы #Миннацэкономики
    Новости по теме
    Новости по теме
    Дожди и грозы ожидаются на большей части Казахстана 3 августа
    Сколько человек переселились с юга на север Казахстана в этом году
    Проекты на сумму 214 млрд тенге реализуют в моногородах Карагандинской области
    Развитие регионов: низкое освоение средств объяснил аким Карагандинской области
    Популярное
    1 Назначен руководитель территориального департамента АДГС по Жетысуской области
    2 Назначен аким Коксуского района Жетысуской области
    3 Назначен аким Ескельдинского района Жетысуской области
    4 Назначен руководитель территориального департамента АДГС по Улытауской области
    5 Двух автоугонщиков задержали в Алматы