Что важно знать при въезде в Грузию

ТБИЛИСИ. НОВОСТИ-ГРУЗИЯ - КАЗИНФОРМ - Национальная администрация туризма Грузии уточнила правила въезда и пребывания в стране иностранных путешественников, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Новости-Грузия».

В настоящее время воздушные, сухопутные и морские границы Грузии открыты для граждан и резидентов 53 стран. Лица, которые путешествуют наземным транспортом, могут въехать в страну через любые таможенно-пропускные пункты на границах с РФ, Арменией, Азербайджаном и Турцией. При себе у них должен быть документ, подтверждающий прохождение полного курса вакцинации от COVID-19 и справка об отрицательном результате ПЦР-теста.

Для граждан, прибывающих в Грузию из любой страны воздушным транспортом, на границе достаточно предъявить документ, подтверждающий полный курс вакцинации от COVID-19.

Граждан, которые пока не привиты, впускают в Грузию на основании ПЦР-теста, сделанного за 72 часа до пересечения границы, а также с тем условием, что на третий день пребывания в стране они еще раз сдадут тест на коронавирус за свой счет.

Граждан, которые пока не привиты, впускают в Грузию на основании ПЦР-теста, сделанного за 72 часа до пересечения границы, а также с тем условием, что на третий день пребывания в стране они еще раз сдадут тест на коронавирус. При этом предварительно они должны заполнить специальную форму упрощенного въезда в Грузию.

Указанные правила распространяются на граждан следующих стран:

Государства-член Евросоюза, Израиль, Турция, Швейцария, Норвегия, США, Канада, Великобритания, Саудовская Аравия, Катар, Кувейт, ОАЭ, Бахрейн, Армения, Азербайджан, Украина, Молдова, Казахстан, Российская Федерация, Беларусь, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан, КНР, Япония, Республика Корея, Оман.

Туристам напоминают, какие ковид-ограничения уже сняты, а какие продолжают действовать в Грузии:

Ограничения по выходным дням для объектов питания полностью сняты, и теперь они могут принимать гостей в закрытых помещениях;

Восстановлена работа гостиниц, в том числе на горных курортах, в полном соответствии с эпидемиологическими нормами и правилами;

Канатные дороги эксплуатируются на горных курортах, а также в Тбилиси в полном соответствии с эпидемиологическими нормами и правилами;

Восстановлена работа междугороднего транспорта;

Возобновлено проведение конференции и тренингов согласно соответствующему протоколу (не более 70 человек);

Спортивные залы и фитнес-клубы возобновили работу в соответствии с установленным регламентом;

Возобновлена работа музеев и библиотек;

Возобновлена розничная торговля непродовольственными товарами, включая включая торговые центры и ярмарки (и в выходные дни).

При этом в силе остается ограничение на передвижение с 23:00 до 4:00, так называемый «комендантский час», а также ограничение на проведение общественных мероприятий — свадьбы, юбилеи, банкеты. В стране действует масочный режим.

Подробные инструкции для международных путешественников приведены на сайте администрации туризма.